Фонд социальных проектов Александра Локтева помог уникальному школьному музею

Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Александр Локтев. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Исторический музей. Школа №60. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Небольшая музейная комната, так ее раньше называли, была открыта в барнаульской школе №60 еще в 1976 году. Тогда здесь собирали информацию об истории пионерской организации, комсомола, коммунистических лидерах и светлом будущем.

Все изменилось в начале 1988 года, когда в музее появилась фотография молодого парня Владимира Завьялова, трагически погибшего в Афганистане. Он окончил 60-тую школу четырьмя годами ранее. Барнаулец, как и многие в те времена, выполнял свой "интернациональный долг". Его не стало 31 января. Владимир погиб, прикрывая отход советских войск на одной из дорог под Кандагаром. Именно это трагическое событие открыло новую историю музея.

Сейчас здесь собрано более 1,7 тысяч различных экспонатов, большинство из которых связано именно с локальными войнами. Но есть и другие уникальные вещи. Так, в школе №60 имеется осколок фундамента знаменитого дома Павлова из Сталинграда. Здесь хранится масса фотографий, документов, писем войнов, не вернувшихся домой. А в фойе школы установлен бюст Владимиру Завьялову. Само же учебное заведение является примером того, как надо чтить своих героев.

В 2017 году все это могло оказаться потерянным. Из-за порыва труб в музее произошел потоп. Ценные реликвии в прямом смысле слова пришло спасать, вынося на руках из залитого горячей водой помещения. Руководитель музея вспоминает тот момент с содроганием сердца.

Татьяна Черкова,

руководитель музея "Локальные войны 20 века" школы №60:

Здесь невозможно было находится. Горячей водой полностью был залит пол, потолки, стены. Сказать, что мы были расстроены, значит ничего не сказать. Это был ужас.

О беде местной школы узнал Александр Локтев, руководитель Фонда социальных проектов и депутат Барнаульской гордумы. На выделенные им средства в музее провели капитальный ремонт, перестелили полы, покрасили стены, заменили трубы отопления. Привести в порядок помещение удалось за пару месяцев. Теперь здесь светло, тепло и уютно.

Александр Локтев,

руководитель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской гордумы:

Это место действительно уникальное. Проблематикой локальных войн 20 века ни один другой музей края так глубоко не занимается. Совместными усилиями с городским комитетом по образованию нам удалось дать ему вторую жизнь.

Теперь школьный музей станет настоящим местом притяжения. Здесь на постоянной основе занимаются 18 детей, регулярно проходят экскурсии, классные часы. А после того, как в музее появились большой плазменный телевизор и сенсорная панель, купленные на средства от гранта, занятия станут еще более интересные.

По словам Александра Локтева, работы по реконструкции школьного музея стали уже не первыми в области образования для его Фонда социальных проектов. И это несмотря на то, фонд имеет скорее спортивное направление. Благодаря поддержке Александра Локтева в Барнауле появляются спортивные детские площадки, ребятам, которые проявляют себя хорошо в учебе и спорте, выплачиваются именные стипендии. Кстати, среди стипендиатов молодого мецената есть и ученики школы №60.