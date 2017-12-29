Итоги-2017. Лучшие фото года по версии altapress.ru

Редакция altapress.ru выбрала лучшие снимки 2017 года от наших корреспондентов, пользователей соцсетей и других алтайских СМИ.
Жители Алтая на новогодних каникулах. Фото: instagram.com/liza_zamaeva25.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов.
Енот в барнаульском зоопарке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Самые зрелищные моменты XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая. 17-19 февраля . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Игорь Савинцев во время оглашения приговора. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Митинг против коррупции. Барнаул, 26 марта 2017 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru
Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Взрыв на автозаправке в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
В Барнауле прошел Чемпионат Сибири по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул. Опасная зона. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле наградили лучших футболистов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2017 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Салют в Барнауле 09.05.2017. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Барнаульская ТЭЦ-3. Энергетика. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
По Немецкому национальному району пронесся смерч. 30 мая 2017 года. Фото: опубликовано vk.com/rubcovsk_incident.
Барнаул в июне. Фото: Михаил Хаустов.
Брутальные мужчины летней олимпиады сельских спортсменов . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Гроза в Барнауле 4 июля. Фото: Иван Дворцов и Анна Лобас.
Благоустройство Мало-Тобольской. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Реконструкция улицы Мало-Тобольской. 3 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пожар в Камне-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат". Фото: altapress.ru.
Выставка ретроавтомобилей. День города - 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
На улице Профинтерна высаживают яблони. 27 сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Тушение пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Под Барнаулом выводят самую редкую породу кошек в мире. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Новостройки в частном секторе в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Строительство снежного городка в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Сайлюгемском национальном парке сфотографировали любопытного горностая. Фото: Эмиль Чилчинов.
Освобождение заложника, спецназ "Легион" алтайского УФСИН. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Вязаный стрит-арт в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Кош-Агачском районе пожарные спасли от собак лебедя на замерзающем озере. Фото: Е. Макишанова, А. Сабин, предоставлено Национальным парком "Сайлюгемский".
Ул. Советская Армия. Проект развития застроенных территорий. 2017 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Масленица-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Заседание правительства. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.