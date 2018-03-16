Умом Россию по-прежнему не понять: неожиданные фото нашей действительности

Такое можно увидеть только у нас. От фантазии, смекалки и абсурдности решений некоторых наших соотечественников хочется то плакать, то смеяться.

Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Это по-русски. Фото: CC0. Источник.