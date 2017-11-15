Коты могут не только мурчать и пить молоко. Иногда эти животные ведут себя так странно, что кажется, что они прилетели с другой планеты.

15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru. 15 фотодоказательств того, что коты – существа с другой планеты. Фото: novate.ru.