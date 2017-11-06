Фотоконкурс. Выбери лучший осенний снимок от читателей "Печек-Лавочек"

А. И. Мамонтов с. Черемушкино. Фото: предоставлено участником конкурса. В. А. Алябьева Осень в красках художника. Фото: предоставлено участником конкурса. В. А. Алябьева. Алые гроздья рябин. Фото: предоставлено участником конкурса. В. А. Алябьева. Глазами художника. Фото: предоставлено участником конкурса. В. А. Алябьева. Осень в Горном. Фото: предоставлено участником конкурса. В. А. Алябьева. Фото: предоставлено участником конкурса. Г. В. Заречнева. Березы. Фото: предоставлено участником конкурса. Г. В. Заречнева. Краски осени. Фото: предоставлено участником конкурса. Г. В. Заречнева. Куйбышево. Осенний стол. Фото: предоставлено участником конкурса. Г. В. Заречнева. Ходят кони... Фото: предоставлено участником конкурса. Г. В. Заречнева. Фото: предоставлено участником конкурса. З. А. Шапкина. с. Куйбышево. Фото: предоставлено участником конкурса. Л. И. Копылова. Аллея. Фото: предоставлено участником конкурса. Л. И. Копылова. Вечер в лесу. Фото: предоставлено участником конкурса. Л. И. Копылова. Заринск. Фото: предоставлено участником конкурса. Л. И. Копылова. Заринский закат. Фото: предоставлено участником конкурса. Л. И. Копылова. Светит месяц... Фото: предоставлено участником конкурса. Любовь Ольшанская. Окрестности с Кочки Родинского района. Фото: предоставлено участником конкурса. Н. Гриневич. Аллея. Фото: предоставлено участником конкурса. Н. Гриневич. На обском берегу. Фото: предоставлено участником конкурса. Наталья. Дуб и солнце. Фото: предоставлено участником конкурса. Наталья. Небо осени. Фото: предоставлено участником конкурса. Наталья. Первые заморозки. Фото: предоставлено участником конкурса. Наталья. Шурша листвой. Фото: предоставлено участником конкурса. Ольга Осинцева. В поле. Фото: предоставлено участником конкурса. Ольга. Октябрь в дендрарии. Фото: предоставлено участником конкурса. Т. М. Лабухина. Аллея. Фото: предоставлено участником конкурса. Т. М. Лабухина. Золотая осень. Фото: предоставлено участником конкурса. Т. М. Лабухина. Три дороги. Фото: предоставлено участником конкурса. Т. М. Николаева, ст. Ребриха. Фото: предоставлено участником конкурса. Юрий С. Фото: предоставлено участником конкурса. Белочка, осень. Фото: СС0.

Вы можете поставить любому из снимков оценки от 1 до 5 под, программа автоматически выводит среднее арифметическое число под снимком после каждого голосования. Отмечать понравившиеся фотографии можно до 24.00 16 ноября. В полночь программа остановит голосование и расставит все фото по полученным оценкам.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 13.04.2017 г. по 27.04.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.