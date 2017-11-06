Фотоконкурс. Выбери лучший осенний снимок от читателей "Печек-Лавочек"

Два месяца газета "Печки-лавочки" проводила среди читателей конкурс осенних фотографий "Очей очарованье", посвящённый родным местам и природе. Altapress.ru публикует те из них, которые прошли отбор для читательского голосования.
Вы можете поставить любому из снимков оценки от 1 до 5 под, программа автоматически выводит среднее арифметическое число под снимком после каждого голосования. Отмечать понравившиеся фотографии можно до 24.00 16 ноября. В полночь программа остановит голосование и расставит все фото по полученным оценкам.
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 13.04.2017 г. по 27.04.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
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