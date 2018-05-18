"Фреш" – свежий тренд в мясной гастрономии.

Ежедневная потребность каждого в продуктах питания заставляет производителей и торговцев искать путь к желудку покупателя все новыми и новыми способами. Тем более, что потребитель, несмотря на стремительный ритм жизни, все более разборчив в выборе продуктов. Учитывая климатические особенности и гастрономические традиции Сибири,
необходимость постоянно "освежать" подходы напрямую касается мясной отрасли.
Мясо в рационе у нас присутствует чуть ли не каждый день. При этом, закупки впрок давно потеряли актуальность. Большинство граждан хотят видеть на столе исключительно свежий продукт. Еще лучше, если приобрести его можно в магазине, находящемся в шаговой доступности. Именно такой формат предлагает покупателям сеть магазинов "Мясная лавка. "Барнаульский пищевик". Наряду с привычным ассортиментом колбасных изделий здесь ежедневно представляют широкую линейку продукции Фреш (кусковое охлажденное мясо).
Любопытно, что свежий ветер гастрономических перемен не просто выдерживает конкуренцию с так называемым "фермерским" продуктом. На фоне закрытия целого ряда площадок рыночного типа, где, казалось бы, могут удовлетворить потребности любого покупателя, "Мясная лавка "Барнаульский пищевик" уверенно развивает географию присутствия. Наряду с развитой сетью в Барнауле, Бийске, Рубцовске совсем недавно новый магазин открылся в пос.Сибирский.
В каждом из них утро начинается одинаково: свежая продукция прямо с производственной площадки занимает место на витринах. Отлаженная логистика и непрерывный технологический процесс крупного производителя позволяет покупателю быть уверенным в исключительной свежести мяса. Более того, стабильный спрос привел к введению еще одного удобства для постоянных клиентов: системы предзаказа. Многие уже оценили этот "Фреш" формат, и, похоже, что такое направление уже можно считать супер-трендом. Особенно актуальным оно является сегодня, когда набирает обороты пикниковый сезон с семейными, дружескими и корпоративными выездами на природу с непременным приготовлением мяса на огне.
"Мясная лавка "Барнаульский пищевик" рада ежедневно предложить вам богатый "Фреш" ассортимент кускового охлажденного мяса.
Присоединяйтесь к официальной группе ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/club116755599)
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.