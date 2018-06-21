Функционал или красота? Как купить мебель в дом без компромиссов

Как часто вы жертвуете удобством и функционалом мебели ради эффектного внешнего вида? А может, выбирая мебель, вы отдаете в первую очередь ее "полезности", а уже потом думаете о том, как она впишется в интерьер?

Люди привыкли, что получать все и сразу — это что-то из ряда фантастики, и когда интерьеру чего-то не хватает, пытаются искать компромиссы. Да, пускай в шкафу не хватает выдвижных ящиков для всех нужд, но зато "вещь встала на свое место". Да, комод немного не того цвета, что шкаф, но зато в него все вмещается.

Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". Как купить мебель в дом без компромиссов. Фото: Архив компании "Аргус". И кажется совершенно невероятным, что в магазинах мебели столько разных вариантов, но именно вашего, под ваши потребности и желания, почему-то нет. А может, вы просто не там ищете? Хотите шкаф кислотного цвета с множеством отсеков и ящичков? Или вы любите пастельные цвета и минимум выдвижных механизмов? Куда вы его поставите — в прихожую или в спальню? Или вам нужен нетипичный шкафчик под лестницу, мансардного типа?

Основываясь на пожеланиях заказчика, Raumplus реализует даже самые нестандартные решения. Разнообразие материалов, цветов и оттенков — эта мебель уж точно не будет типовой и не оригинальной. А может, вам нужен комод? Он должен быть высокий или длинный? Подвесной или в виде острова?

Все это и многое другое способна воплотить в жизнь компания Raumplus. А еще эта мебель не будет со временем скрипеть, потому что надежные детали и фурнитура обеспечивают бесшумную работу. За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными. Сильные составляющие бренда — уровень сервиса, разнообразие ассортимента, исключительное качество и жесткий контроль за соблюдением технологии при изготовлении конечного продукта. Сейчас действует скидка до 20% на все комплектующие Raumplus Компания "АРГУС" расположена по адресу в Барнауле: ул. Деповская, 3 Телефон: 8(3852) 53-32-11 Сайт: argus-mebel.ru Скидка действует с 21.06.18 по 31.07.18