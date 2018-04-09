Футболисты "Алтайэнерго" стали дважды чемпионами

Обладателем Кубка АКАМФ команда филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО Россети") - "Алтайэнерго" стала впервые. А вот чемпионат ассоциации они уже выигрывали в прошлом сезоне. Футболисты-энергетики хорошо известны не только в Алтайском крае, но и в Сибири. В прошлом году они составили костяк команды МРСК Сибири и выиграли турнир на Кубок "Россетей" по мини-футболу. Причем сотрудник Центральных электрических сетей "Алтайэнерго" Николай Шабалин признан лучшим игроком этого престижного корпоративного соревнования. В этом году на спортсменов из Алтайского края в МРСК Сибири также возлагают большие надежды. Отыграв свой победный матч дома, ребята сразу же отправились в Красноярск, где пройдет подготовка к уже ставшему традиционным турниру на Кубок ПАО "Россети".

Имена членов команды "Алтайэнерго" и сборной МРСК Сибири в "Алтайэнерго" знает каждый – за ребят болеют все! Евгений Орехов, Михаил Мартыненко, Николай Шабалин, Александр Белоусов, Артем Холодков, Виктор Исайченко – не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и сплачивают коллектив, который желает футболистам очередной победы на предстоящих соревнованиях!