Галина Буевич: "Сотрудничество депутатов и ветеранских организаций должно стать теснее и эффективнее"

Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России". Встреча с ветеранами. Фото: пресс-служба "Единой России".

25 апреля Галина Александровна и Матрена Егоровна собрали всех районных председателей ветеранских комитетов и депутатов.

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской Думы:

— Эта встреча – итог наших весенних знакомств с ветеранами войны в районах. В ходе них были озвучены проблемы, часть из которых нам удалось решить. В частности, мы провели встречу с представителем краевого Минздрава по поводу срока действия рецептов на лекарственные препараты, обсудили и возможность выписки рецептов одним специалистом, чтобы уберечь ветеранов от хождения по кабинетам. Поэтому сегодня мы собрали и всех председателей районных Комитетов и Советов ветеранов, и думских комитетов, а также руководителей всех фракций для установления более тесных контактов и оперативного решения проблем ветеранов.

Председатель гордумы вспомнила и просьбу увлеченного поэзией героя войны Михаила Архипова, который на апрельской встрече исполнил "окопные песни", посетовав, что зачастую фронтовые песни, которые придавали сил и бодрости в военное время, либо уже забыты, либо забываются. Галина Александровна направила к Михаилу Николаевичу студентов Алтайского государственного института культуры. Ребята записали слова и музыку с голоса, переложили на ноты, сейчас завершают аранжировку. Теперь эта забытая мелодия военных лет снова зазвучит на празднике 9 Мая в Ленинском районе.

О важности участия народных избранников в жизни ветеранов Великой Отечественной войны и энтузиастов из поисковых отрядов Барнаула рассказала Матрена Егоровна:

— Многие школьники Барнаула входят в поисковые отряды, занимаясь сохранением исторической памяти, постоянно участвуя в раскопках. В этом году многие поисковики не решили вопрос с финансированием экспедиций. Народные избранники, поинтересуйтесь, в чем ребята испытывают острую необходимость, постарайтесь по возможности им помочь. Из оставшихся 317 именно участников войны, половина уже не выходит из дома. Найдите время посетить этих людей, которым так не хватает живого общения.

Городские депутаты пообещали просьбу Матрены Егоровны выполнить, рассказали героям о задачах своих комитетов и поделились контактами. Музыкальные подарки для собравшихся исполнили барнаульский детский академический хор под управлением Инессы Грицай и студенты института культуры.

В финале ветераны поблагодарили депутатов за заботу и появления нового формата общения, подчеркнув важность неформальной обстановки, где можно поделиться трудностями и чаяниями, а также получили подарки от народных избранников.