Гаварити па-русски. Курортные подписи и реклама, которые вас рассмешат

В курортных зонах, где часто бывают русские туристы, то и дело можно встретить вывески на русском языке. Ну как на русском... на ломанном непонятном языке. Смешном и местами странном.

Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Говорите по-русски. Фото: novate.ru. Источник