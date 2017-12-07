Гаварити па-русски. Курортные подписи и реклама, которые вас рассмешат

В курортных зонах, где часто бывают русские туристы, то и дело можно встретить вывески на русском языке. Ну как на русском... на ломанном непонятном языке. Смешном и местами странном.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.