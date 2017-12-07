Гаварити па-русски. Курортные подписи и реклама, которые вас рассмешат

Сегодня, 06:00.
Жизнь

В курортных зонах, где часто бывают русские туристы, то и дело можно встретить вывески на русском языке. Ну как на русском... на ломанном непонятном языке. Смешном и местами странном.

Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.
Говорите по-русски. Фото: novate.ru.

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