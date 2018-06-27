Где отдыхают семьи Алтайского края?

Активный отдых, который понравится как детям, так и родителям, ждет посетителей самого большого аквапарка в России "Аквамир". Вы найдете в нем четыре новых для России горки высотой с 7-этажный дом и детскую зону, а волновой бассейн погрузит вас в атмосферу тропического отдыха в самом центре Сибири. А после подвижных развлечений на горках отправляйтесь в термы – вас ждут хамам, соляная, финская или травяная сауна, а также русская баня.

Завершите насыщенный день в уютном номере отеля Domina Novosibirsk, чтобы выспаться и набраться сил перед предстоящими трудовыми буднями.

Стоимость: от 6 530 рублей на двоих взрослых.

Посетите крупнейший в России Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило. Такая прогулка займет не менее 4 часов, ведь его площадь занимает 65 га и в нём содержится около 10 000 особей животных 770 видов со всех континентов земного шара и будет увлекательной как для детей, так и для взрослых.

А после насыщенной прогулки отдохните в итальянском отеле Domina Novosibirsk, где вас ждет номер для всей семьи, завтрак в формате "шведский стол", сертификат на обед или ужин в круглосуточный Brera Bar на сумму 1500 рублей, бесплатная подземная охраняемая парковка, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и поздний выезд до 16:00.

Стоимость: от 5 250 рублей на двоих взрослых и ребенка.

Откройте "морской" Новосибирск, посетив центр океанографии и морской биологии "Дельфиния". В первом Дельфинарии за Уралом, расположенном на значительном удалении от морей и океанов, проходят фантастические выступления морских артистов. Стремительные дельфины, великолепные белухи, очаровательные морские львы и неподражаемый морж – труппа комплекса радует посетителей уникальным морским шоу.

Шоу проводится по пятницам в 15:00 и 18:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 15:00, 18:00.

А после захватывающего шоу возвращайтесь в отель Domina Novosibirsk, где вас ждет комфортный номер с удобной кроватью, завтрак в формате "шведский стол", бесплатная подземная охраняемая парковка, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и поздний выезд до 16:00.

Стоимость: от 5960 рублей на двоих взрослых.

Какую бы программу отдыха вы ни выбрали, останавливайтесь в отеле Domina Novosibirsk и ваш визит в Новосибирск пройдет максимально комфортно.

Отель Domina Novosibirsk расположен в Новосибирске по адресу: ул. Ленина, 26 Телнфон: +7 (383) 319-85-55 Сайт: nsk.dominarussia.com Instagram@dominanovosibirsk

Цены действительны на момент размещения