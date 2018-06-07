Где отдохнуть семьей на выходных

Всего в 3 часах пути на машине вас ждет увлекательный семейный отдых в Новосибирске.

Посетите крупнейший в России аквапарк с захватывающими водными аттракционами и термами, покормите белых медведей в самом большом в стране зоопарке с редкими видами животных, загляните в Новосибирский планетарий, музей счастья или музей железнодорожной техники им. Акулинина, а после насыщенного дня расслабьтесь в итальянском отеле Domina Novosibirsk.

Для самых практичных разработано специальное предложение, включающее проживание в отеле и семейный поход в аквапарк или зоопарк.

А для любителей экспромта и составления своей собственной программы отдыха идеально подойдет тариф "Счастливые выходные", в который входит:

Размещение в номере выбранной категории

Завтрак "шведский стол" в ресторане Tartufo

Сертификат в круглосуточный Brera Bar на 1500 рублей

Бесплатное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи

Бесплатная подземная охраняемая парковка во время проживания

Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi

*Для детей до 3 лет детская кроватка в номер предоставляется бесплатно.