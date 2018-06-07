Где отдохнуть семьей на выходных

Сегодня, 09:29.
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Многие семьи ищут необычный и познавательный отдых, интересный как для детей, так и для взрослых не далеко от дома. Но что делать, если все популярные места родного города давно изучены? Расширить географию!

Счастливые выходные.
Счастливые выходные. Фото: архив ООО "Про Капитал Сибирь" .

Всего в 3 часах пути на машине вас ждет увлекательный семейный отдых в Новосибирске.

Посетите крупнейший в России аквапарк с захватывающими водными аттракционами и термами, покормите белых медведей в самом большом в стране зоопарке с редкими видами животных, загляните в Новосибирский планетарий, музей счастья или музей железнодорожной техники им. Акулинина, а после насыщенного дня расслабьтесь в итальянском отеле Domina Novosibirsk.

Для самых практичных разработано специальное предложение, включающее проживание в отеле и семейный поход в аквапарк или зоопарк.

Отель Domina Novosibirsk.
Отель Domina Novosibirsk.
Отель Domina Novosibirsk.
Отель Domina Novosibirsk.
Отель Domina Novosibirsk.
Отель Domina Novosibirsk.

А для любителей экспромта и составления своей собственной программы отдыха идеально подойдет тариф "Счастливые выходные", в который входит:

  • Размещение в номере выбранной категории
  • Завтрак "шведский стол" в ресторане Tartufo
  • Сертификат в круглосуточный Brera Bar на 1500 рублей
  • Бесплатное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи
  • Бесплатная подземная охраняемая парковка во время проживания
  • Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi

*Для детей до 3 лет детская кроватка в номер предоставляется бесплатно.

Отель Domina Novosibirsk

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Телефон: +7 (383) 319-85-55

Сайт: nsk.dominarussia.com
Instagram @dominanovosibirsk

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