Где угадывают ваши мечты

По итогам народного голосования на сайте НГС рестораны быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" вошли в пятерку лучших ресторанов Новосибирска. И это неудивительно, учитывая, что ежедневно около 10 000 гостей выбирают здесь вкусные блюда из недорогого и разнообразного меню. Во всех уютных и комфортных ресторанах "Вилка-Ложка" гости чувствуют внимание и заботу сотрудников компании, - профессионалов своего дела, которые отлично делают свою работу.

Независимо от температуры за окном, летом всегда хочется сочного мяса с хрустящим салатом и прохладных напитков с оригинальными вкусами. Даже если дела задержали вас в городе, лето так и подталкивает отобедать колбасками или жареным мясом, в жару охладив пыл ледяным лимонадом или чаем. В ресторанах быстрого обслуживания "Вилка-Ложка" предугадывают желания гостей. Летом здесь есть все, о чем вы мечтаете: от окрошки и летних овощных салатов до жареного мяса, куриных купат и шашлычков. И конечно напитки, -холодные, разнообразные, красивые. Все это можно быстро получить, заплатив совсем немного, в любом ресторане "Вилка-Ложка", и здесь же съесть под приятную музыку, в уютной обстановке.

"Вилка-Ложка" постоянно меняется к лучшему. Над совершенствованием обслуживания, новыми меню и специальными предложениями работают десятки людей, наградой для которых стал народный выбор. В любом ресторане "Вилка-Ложка" постоянно очередь, но по правилу "быстро, вкусно и недорого" гости в ней не задерживаются более 5 минут. Пожалуй, больше нигде в городе, кроме ресторанов "Вилка-Ложка" , за условные сто-двести рублей вы не получите столько разнообразной, вкусной и здоровой еды. Ежедневно здесь предлагают на выбор около 10 салатов и закусок, более пяти супов, с десяток гарниров и более 20 вторых горячих блюд. Плюс напитки, выпечка и десерты. Далеко не каждый ресторан может похвалиться таким разнообразием.

Летом, помимо всегда востребованной окрошки, большой популярностью у гостей пользуются летние салаты: "Витаминный", "Здоровье", Греческий и "Овощной".

Из жаренного мяса в зависимости от недели повара предлагают буженину или свинину гриль на косточке, шашлычки из курицы или купаты. Не нужно забывать, что и просто тушеных и паровых блюд из мяса, птицы и рыбы в "Вилка-Ложка" каждый день с десяток наименований с разнообразными гарнирами.

А завершить обед можно удивительно вкусным только что приготовленным кофе или авторским чаем с выпечкой. Вместе с жарой во всех ресторанах "Вилка-Ложка" появились новые летние напитки. Ледяные чай с гибискусом, холодный чай с мятой и лимоном, ягодный лимонад, безалкогольный мохито и молочный коктейль отлично утоляют жажду и восполняют жизненные силы на протяжении всего летнего дня.

В каком бы месте города вы не находились, при возникшем желании отдохнуть и перекусить, наберите в поисковике "Вилка-Ложка" . Вы увидите, что до ближайшего, одного из лучших ресторанов быстрого обслуживания Барнаула будет совсем близко. И будьте уверены, здесь всегда ждут вас и готовы исполнить все ваши гастрономические мечты.

Рестораны быстрого обслуживания "Вилка-Ложка": vilka-lozhka.com

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*По итогам голосования жителей Барнаула в 2018 году "Вилка-Ложка" вошла пятерку лучших ресторанов города и попала в шорт-лист Народной премии НГС в номинации "Ресторан года".