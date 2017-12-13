В этом году в Барнауле торговать хвойными деревьями будут в 65 местах, сообщает официальный сайт города. Купить новогоднюю елку можно купить с 15 по 31 декабря. Altapress.ru подготовил карту торговых точек, где будут продавать главный символ Нового года.
Где в Барнауле купить настоящую новогоднюю елку. Карта
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