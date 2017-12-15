Где в Барнауле купить оригинальные сладости к столу

Зимняя сказка в самом разгаре! Вы уже определились, что будет на вашем праздничном столе? А может хотите позвать своих друзей и встретить Новый год большой компанией? А какие маленькие презенты вы приготовили для своих коллег?
Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель".
Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель".
Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель".
Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель".
Новогодние имбирные пряники? Наборы нежнейшего шоколадно-сливочного суфле или объемные печенья в виде ели? Присмотритесь, может, ваш выбор окажется как раз в их пользу!
Пекарни "Крендель" придут к вам на помощь! Новогодние сладкие подарки уже в продаже!
Ждем вас в наших пекарнях по адресам:
г. Барнаул:
- Ленина, 10
- Красноармейский, 71-б
- Матросова, 11
- пр-т Ленина 67-а (вход со стороны ул. С.Республик).
г. Новоалтайск
- ул. 22 Партсъезда, 10
- Космонавтов, 20
- Красно-гвардейская, 18
- Октябрьская, 9-а
- Деповская, 17 (ТЦ "Альфа")
- 8 мкр. 6-б (магазин "Кураж")
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