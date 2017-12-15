Где в Барнауле купить оригинальные сладости к столу

Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель". Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель". Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель". Новогодние сладости. Фото: архив ООО "Крендель".

Новогодние имбирные пряники? Наборы нежнейшего шоколадно-сливочного суфле или объемные печенья в виде ели? Присмотритесь, может, ваш выбор окажется как раз в их пользу!

Пекарни "Крендель" придут к вам на помощь! Новогодние сладкие подарки уже в продаже!

Ждем вас в наших пек­арнях по адресам:

г. Барнаул:

Ленина, 10

Красноармейский, 71-б

Матросова, 11

пр-т Ленина 67-а (вход со стороны ул. С.Республик).

г. Новоалтайск

ул. 22 Партсъезда, 10

Космонавтов, 20

Красно-гвардейская, 18

Октябрьская, 9-а

Деповская, 17 (ТЦ "Ал­ьфа")

8 мкр. 6-б (магазин "Кураж")

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