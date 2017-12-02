7 популярных мест в Барнауле, где можно купить кофе на вынос

Если вы настоящий ценитель хорошего кофе, и не боитесь пробовать что-то новое, то этот обзор для вас. Altapress.ru представляет вам несколько мест, где жители и гости Барнаула могут хорошо провести время или взять кофе и отправиться на прогулку по зимнему городу.
Kennedy's Coffee
Здесь есть классический латте, американо, капучино и эспрессо. К выбранному напитку можно добавить сироп, взбитые сливки, маршмеллоу, соевое молоко, обезжиренное молоко, посыпку и корицу. Также есть нетривиальные кофейные напитки (цитрусовый и лавандовый раф, арахисовый латте и др.). К напитку можно взять пыпечку, арахисовую пасту сендвичи и имбирные пряники разной формы.
Самый дорогой напиток — мокко, карамельный макиато (159 рублей), а самый бюджетный — эспрессо (99 рублей).
Адреса: ул. Малахова, 86 В (ТЦ "Весна"), пр.Ленина, 55 (ТЦ "ЦУМ"), пр. Павловский тракт, 188 (ТЦ "Арена"), пр. Красноармейский, 4, ул. Антона Петрова, 219 б (ТРЦ "Огни").
Barbarista Coffee
Здесь можно попробовать оригинальность напитков, которые не только хороши на вкус, но и выглядят оригинально. Например, сырный латте, ежевичный раф, карамельный пинат и другое. Дополнительно можно добавить сироп, маршмеллоу, мороженое, и взбитые сливки.
К напитку предлагаются конфеты и печенье.
Самый дорогой напиток: кедровый латте, карамельный пинат (199 рублей). Самый бюджетный напиток: американо (69 рублей).
Адрес: Ленина, 52; Молодёжная,56; пр. Социалистический,124г; пр. Красноармейский,58; Власихинская, 65; пр. Строителей, 117.
FreeMan's
Кофейня расположена рядом с университетом, поэтому туда часто приходят студенты, чтобы побаловать себя горячим и вкусным кофе. Необычные арты на стенах, и многие другие элементы интерьера, делают это место по-настоящему молодежным, придавая кофейне особый шарм. Кроме классического кофе здесь можно попробовать арахисовый какао, кофе крем-брюле, овсяно-банановый, глясе кокос-шоколад. Много видов раф кофе и милкшейков. К напитку предлагаются салаты, сэндвичи, несколько горячих блюд, и сладкие макароны.
Самый дорогой напиток: милкшейк любой (165 рублей). Самый бюджетный напиток: эспрессо (60 рублей).
Адрес: Ленина, 57.
Trendy. Latte & muffin bar
В этом месте любой классический кофе можно дополнить, сиропом, взбитыми сливками, присыпками, маршмеллоу, топпингом. Небольшое, но интересное меню делают это место особенным. Также у этой кофейни есть сезонное меню, и большое количество латте разных видов (пралине, малиновый мусс, баунти, пина колада, пьяная вишня, сникерс и др.).
Самый дорогой напиток: кокосовый раф (190 рублей). Самый бюджетный напиток: эспрессо (50 рублей).
Адрес: пр. Социалистический, 128; Ленина, 47.
Coffee Bull
Это место, где не боятся экспрементировать, предлагая необычные сезонные напитки. Здесь можно попробовать ирландский какао, и медовый латте. А к классическому кофе можно добавить сироп, орехи, топпинг, корицу, перец, маршмеллоу, вбитые сливки, молоко, мёд и мороженое. К напитку предлагается разная выпечка.
Самый дорогой напиток: тирамису (190 рублей). Самый бюджетный напиток: американо (97 рублей).
Адрес: пр. Ленина, 43.
Traveler's Coffee
В кофейне сети можно заказать любой напиток их меню на вынос. Кофе, видов которого в кофе предостаточно - американо, флэт уайт, капучино, капучино крим, латте или эспрессо) – дополнительно можно добавить сироп, взбитые сливки, мороженое, и молоко. Также можно попробовать авторские кофейные коктейли (латте халва, чизи латте, берри кейк, банана крим, итальяно, мокко), молочные коктейли, и даже смузи. В меню к напитку предлагается бизнес-ланч, разные завтраки, основное меню, и сезонное меню.
Самый дорогой напиток: капучино крим (249 рублей).Самый бюджетный напиток: эспрессо (99 рублей).
Адрес: пр. Ленина, 39; Ленина, 57Б; Павловский тракт, 251В (ТРЦ "Европа").
Renoir Coffee
Небольшая, но зато очень уютная кофейня. Кроме классического кофе, можно попробовать фирменные напитки: картадо, чайный латте, арахисовый латте, банановый латте, и многое другое. К напитку можно взять эклеры, макароны, маффины, пончики и печеньки.
Самый дорогой напиток: латте/ капучино на соевом молоке (160 рублей). Самый бюджетный напиток: эспрессо (60 рублей).
Адрес: Ленина,10 (ТД "Ультра") ; пр. Красноармейский,51а (ТОЦ "Гулливер-парк").
Алина Паутова
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