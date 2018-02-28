Гендиректор "Алтайэнергосбыта" — о важнейших событиях в электроэнергетике и итогах года

— Год в целом для нас был успешным, хотя и сложным. Впервые за последние годы мы увеличили долю на энергосбытовом рынке Алтая (Алтайский край и Республика Алтай. – Прим. ред.), показав прирост +0,2%. Теперь она составляет 47,8%. Раньше этот показатель снижался, потому что крупные потребители выходили на оптовый рынок напрямую. В 2017 году часть из них вернулась, плюс мы стали обслуживать 230 юридических и почти 10 тысяч физических лиц в Яровом и еще 3,5 тысячи абонентов в ЗАТО Сибирский.

Мы закончили год с прибылью 3,8 млн рублей. Это немного, но, пожалуй, это ожидаемо, поскольку мы регулируемая компания.