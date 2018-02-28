Гендиректор "Алтайэнергосбыта" — о важнейших событиях в электроэнергетике и итогах года

В 2017 году компания "Алтайэнергосбыт" увеличила базу абонентов на 2,6%. Теперь она обслуживает почти 450 тысяч клиентов в двух алтайских регионах. Почему гарантирующий поставщик смог нарастить долю на рынке, что даст переход на эталонный сбыт и как компания борется с долгами потребителей – об этом и не только рассказал гендиректор "Алтайэнергосбыта" Валерий Нагорнов.
О главных итогах 2017 года:
— Год в целом для нас был успешным, хотя и сложным. Впервые за последние годы мы увеличили долю на энергосбытовом рынке Алтая (Алтайский край и Республика Алтай. – Прим. ред.), показав прирост +0,2%. Теперь она составляет 47,8%. Раньше этот показатель снижался, потому что крупные потребители выходили на оптовый рынок напрямую. В 2017 году часть из них вернулась, плюс мы стали обслуживать 230 юридических и почти 10 тысяч физических лиц в Яровом и еще 3,5 тысячи абонентов в ЗАТО Сибирский.
Мы закончили год с прибылью 3,8 млн рублей. Это немного, но, пожалуй, это ожидаемо, поскольку мы регулируемая компания.
О цене на электроэнергию:
— В 2017 году конечная цена для потребителей (юридических лиц. – Прим. ред.) не выросла. Это связано с тем, что мощность на оптовом рынке была дешевле, чем в 2016 году.
О борьбе с неплательщиками:
— Актуальной проблемой была и остается дебиторская задолженность. На сегодня она составляет 1,37 млрд рублей по Алтайскому краю и Республике Алтай. Самый проблемный сектор – предприятия сферы ЖКХ. Из промышленной группы наиболее сложной ситуация выглядит на "Алтайском моторном заводе".
Тем не менее нам удалось сократить задолженность в 2017 году на 50 млн рублей. В этом помогли несколько факторов.
- Должником сейчас быть невыгодно: ранее законодатель увеличил предельный размер пени и с учетом ключевой ставки ЦБ РФ (пеня привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. – Прим. ред.) иметь долги за электроэнергию эквивалентно обслуживанию кредита, взятого на сумму долга под более чем 20% годовых.
- В сентябре вступили в силу новые правила ограничения потребителей, существенно упростившие эту процедуру.
- Мы активно работаем с неплательщиками. Не только наказываем, но и поощряем. Например, в декабре 2017 года провели традиционную акцию "Меняем долги на призы". В течение марта подарки получат более 500 наших добросовестных абонентов, которые закончили год без долгов. Это бытовая техника и даже телевизор!
Об энергосервисных контрактах:
— Мы развиваем два направления деятельности и кроме, собственно, энергоснабжения много лет активно занимаемся внедрением энергосбережения. В числе приоритетов нашей работы сейчас – установка интеллектуальных систем учета на сетях территориальных сетевых компаний. Этот тренд задало правительство России, в крае его поддерживают, потому что эта работа позволяет снижать потери на сетях и сдерживать рост тарифов сетевых энергокомпаний, а в конечном итоге потребителей электроэнергии.
В 2017 году мы установили порядка 14 тыс. таких приборов в рамках энергосервисных контрактов с филиалами "МРСК Сибири" в Алтайском крае, Красноярске и Республике Алтай, а также с "СК Алтайкрайэнерго". Снижение потерь на сетях, например в Славгороде ("СК Алтайкрайэнерго"), произошло с 40 до 5%.
Еще один интересный проект – в 2017 году мы модернизировали уличное освещение в Заринске. Установили 948 светодиодных светильников на 8 млн рублей. Результат: потребление электроэнергии упало в разы, а сэкономленный ресурс идет на выплату нашего вознаграждения, и тем самым для бюджета города проект окупается без каких-либо первоначальных вложений со стороны муниципалитета. В планах реализовать подобный проект в Тальменском районе и других территориях Алтайского края. Но здесь все будет зависеть от активности самих муниципалитетов.
О переходе на метод эталонных затрат:
— В части госрегулирования в прошлом году произошло существенное изменение. Вступил в силу новый принцип регулирования сбытовых компаний — методом эталонных затрат. Мы всецело эту методику поддержали, равно как и другие гарантирующие поставщики.
Переход на эталонный сбыт продлится три года, начиная с 2018 года.
Внедрение нового механизма позволит обеспечить для клиентов высокий стандарт обслуживания, а для гарантирующего поставщика станет стимулом к повышению эффективности деятельности.
Об агентских договорах:
— С целью снижения дебиторской задолженности одной из самых проблемных категорий потребителей – предприятий жилищно-коммунального хозяйства – в 2017 году мы стали заключать агентские договоры с операторами сектора. Сегодня у нас в портфеле 5 таких соглашений. Агентский договор подразумевает, что "Алтайэнергосбыт" берет на себя непосредственную работу с потребителями – должниками предприятий ЖКХ в части сбора платежей за тепло, водоснабжение и т. д. Этот новый для нас подход в работе с операторами ЖК-сектора мы считаем очень перспективным, поскольку он способствует повышению стандартов обслуживания потребителей коммунальных услуг, а также снижению дебиторской задолженности предприятий сектора за электроэнергию. Наиболее успешный пример – Павловск. Там мы добились взаимопонимания с главой и заказчиком – местным предприятием ЖКХ и за полгода повысили уровень сборов с 92 до 95%. Есть амбициозные планы выйти на 100% собираемости по теплу к концу 2018 года. Опыт и персонал у нас есть, думаю, все получится.
О планах на 2018 год:
— Ключевая задача – сохранить и преумножить долю рынка и увеличить объемы продаж, обеспечивая при этом своевременность расчетов с другими звеньями энергетической инфраструктуры страны.
Факт
В 2017 году объем продаж электроэнергии "Алтайэнергосбытом" вырос на 3,4% (80,2 млн кВт*ч), что обусловленного расширением клиентской базы и увеличением экономической активности в регионах присутствия. Источник: бухгалтерская отчетность компании по РСБУ. Опубликована на сайте предприятия.
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