Гендиректор СГК обратился к министру энергетики РФ с просьбой оказать содействие в переходе регионов на новую модель рынка тепла

В своей речи он особо выделил проблемы теплоснабжения. Одна из них - фактическая неготовность муниципалитетов и потребителей к зиме при наличии выданных паспортов готовности. Также все острее стоит вопрос износа теплосетевой инфраструктуры и растущих по этой причине угроз нарушения теплоснабжения в холода. В подтверждение этого тезиса генеральный директор СГК привел пример: "В текущем осенне-зимнем периоде в трех субъектах федерации нами были созданы специальные бригады из наших специалистов, которые занимались ликвидацией аварий на теплосетях и котельных за пределами контуров нашей ответственности". У мелких предприятий, которым приходится помогать, зачастую нет средств не только на ремонт сетей, но даже на закупку топлива. Во время последнего отопительного сезона СГК в качестве меры поддержки отгрузили со своих складов порядка 80 тысяч тонн угля котельным в нескольких регионах, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Этим количеством топлива можно отапливать город с населением 70 тысяч человек всю зиму.

Причина технической деградации теплоснабжения, по мнению Кузнецова, кроется в сложившейся за последние 20 лет системе тарифного регулирования. С одной стороны, отрасль становится заложником политических процессов, а с другой стороны, энергетики разучились работать над издержками, потому что даже если удастся сэкономить, на следующий год экономию вырежут из тарифа. Это привело к тому, что в отрасли перестали искать внутренние резервы, которых на самом деле много.

Чтобы решить обозначенные проблемы, отрасли необходимы инвестиции, а энергокомпаниям долгосрочные ценовые ориентиры, которые бы давали гарантию возврата вложенных средств, отметил Михаил Кузнецов. На сегодняшний день, такие возможности может представить законодательно утвержденный метод тарифного регулирования по принципу "альтернативной котельной". Но его недостаток состоит в том, что для перехода на данный метод в отдельном муниципалитете нужно пройти длинную цепочку согласований и заручиться поддержкой власти различных уровней. В связи с этим Михаил Кузнецов обратился к министру энергетики РФ Александру Новаку с просьбой оказать административное содействие со стороны Правительства для мотивации регионов к переходу на новый прогрессивный метод тарифного регулирования, чтобы закон не остался на бумаге.

В дополнение генеральный директор СГК подчеркнул, что до сих пор не готовы все подзаконные акты, необходимые для перехода на новую модель рынка, что препятствуют внедрению тарифа "альтернативной котельной" даже в тех муниципалитетах, которые выразили заинтересованность в нем. В качестве примера, он привел алтайский город Рубцовск, СГК уже вложила почти 2 миллиарда рублей под договоренности о скорейшем переходе на долгосрочное регулирование, в результате чего город получил обновленную систему теплоснабжения и избежал срыва отопительного сезона.

В завершение своего выступления Михаил Кузнецов позвал присутствующих провести следующее совещание, посвященное энергетике, не в Москве, а в Рубцовске, чтобы участники совещания могли увидеть реальное состояние систем теплоснабжения в небольших городах страны.

Справка

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.