Гей из Чечни попросил прощения у Кадырова

Уроженец Чечни Мовсар Эскарханов, первым публично совершивший каминг-аут, через телеканал "Грозный" попросил прощения у руководства республики. Об этом сообщает "Би-би-си". Мужчина заявил, что его признание было сделано под давлением западных журналистов, чтобы "опозорить его перед чеченским народом и правителем".
В конце сентября американское издание Time опубликовало статью о жителе Чечни, который несколько лет назад уехал в Германию и не может получить статус беженца. На видео, прикрепленном к статье, Мовсар Эскерханов рассказывает о том, что своей историей он хочет помочь другим чеченским геям и призывает не бояться никого. В ролике мужчина открыто показал свое лицо.
13 ноября чеченское телевидение показало анонс репортажа, в котором Мовсар Эскерханов утверждает, что журналисты издания Time хотели опозорить чеченцев. По словам Мовсара, западных журналистов позвал он сам, они обещали помочь ему с получением документов в Германии, но не помогли.
"Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе", — говорит герой телесюжета.
Мужчина объяснил свое первое заявление тем, что принимал противоэпилептические таблетки из-за болезни.
В начале апреля в "Новой газете" вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет, напоминает Lenta.ru.
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