Гей из Чечни попросил прощения у Кадырова

В конце сентября американское издание Time опубликовало статью о жителе Чечни, который несколько лет назад уехал в Германию и не может получить статус беженца. На видео, прикрепленном к статье, Мовсар Эскерханов рассказывает о том, что своей историей он хочет помочь другим чеченским геям и призывает не бояться никого. В ролике мужчина открыто показал свое лицо.

13 ноября чеченское телевидение показало анонс репортажа, в котором Мовсар Эскерханов утверждает, что журналисты издания Time хотели опозорить чеченцев. По словам Мовсара, западных журналистов позвал он сам, они обещали помочь ему с получением документов в Германии, но не помогли.

"Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе", — говорит герой телесюжета.

Мужчина объяснил свое первое заявление тем, что принимал противоэпилептические таблетки из-за болезни.

В начале апреля в "Новой газете" вышел материал о том, что в республике гомосексуалов задерживают, отправляют в тюрьмы, пытают и убивают. Позже в издании составили список из 22 пострадавших. Чеченские власти не подтверждали эту информацию и называли сообщения журналистов провокацией, а пресс-секретарь главы ЧР Рамзана Кадырова Альви Каримов утверждал, что в Чечне геев нет, напоминает Lenta.ru.