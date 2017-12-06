Гибель и похороны Михаила Евдокимова. Хроника событий

7 августа

11:10. По официальной версии, Mercedes Евдокимова на скорости 180-200 км/ч пошёл на обгон Toyota Sprinter Marino. Водитель Toyota стал поворачивать влево, не видя губернаторской машины. Mercedes, уворачиваясь от Toyota, по касательной зацепил её левый бок и слетел в кювет. Пролетев в воздухе 20-25 метров, машина ударилась о землю и врезалась в берёзу. При падении авто образовалась яма глубиной в полметра. Губернатор, водитель и телохранитель скончались мгновенно. Жена губернатора, Галина, осталась жива, но получила переломы обеих ног и другие травмы.

В скорую помощь центральной районной больницы Зонального района позвонили с места происшествия. Люди сообщили, что в машине находится раненая Галина Евдокимова. На место трагедии на "скорой" выехали фельдшер больницы и водитель. Фельдшер сообщил о пострадавшей в Алтайский краевой центр медицины катастроф.

11:30. Машина скорой помощи прибыла на место трагедии. Фельдшер Светлана Лапшина констатировала смерть губернатора, водителя и охранника, купировала травматический шок, провела первичную хирургическую обработку поврежденных участков тела Галины Евдокимовой.

11:40. Супругу губернатора транспортировали в Зональную ЦРБ, где ей оказали специализированную помощь.

13:44. Вертолет Ми-8ПС (вертолет-салон губернатора) с врачами краевого центра медицины катастроф на борту полетел в село Зональное.

14:33. Пилоты подобрали соответствующую площадку для посадки и высадили врачей. После они полетели в Белокуриху, где должны были взять на борт отдыхавшего там Дмитрия Медведева, руководителя администрации президента Путина. Во время того, когда пилоты находились уже над вертолетной площадкой Белокурихи, они получили сообщение, что Медведев не полетит этим бортом, а выедет с курорта в составе автомобильного кортежа. Вертолет вернулся в Зональное.

15:30. Журналисты "Свободного курса" прибыли на место трагедии. Тело Михаила Евдокимова, накрытое одеялом, лежало на носилках рядом с покарёженным автомобилем. Вице-губернаторы Михаил Козлов и Алексей Сарычев, находившиеся на месте автокатастрофы, в нарушение законодательства РФ самоуправно запретили видео- и фотосъёмку и распорядились удалить журналистов за линию оцепления.

В пятом часу вечера тело Евдокимова погрузили в санитарную машину и повезли в Барнаул. После этого ещё в течение часа из машины извлекали тела водителя и охранника.

16:40. Вертолет с Галиной Евдокимовой на борту в сопровождении врачей краевого центра медицины катастроф приземлился неподалеку от барнаульского поселка Бельмесево. Сотрудники краевой больницы встретили пострадавшую на реанимобиле. После этого Галину Евдокимову увезли в краевую клиническую больницу, где ее встретили председатель комитета по здравоохранению Олег Криволуцкий и заведующий нейрохирургическим отделением стационара Дмитрий Долженко.

Около 19:00 того же дня Олег Криволуцкий сообщил, что Галина Николаевна находится в сознании. Состояние ее тяжелое, но стабильное.

8 августа

Край готовился к прощанию с Михаилом Евдокимовым. На барнаульской площади Советов смонтировали щиты с портретом трагически погибшего губернатора и датами его рождения и смерти. Работники администрации Барнаула подготовили Дворец спорта для траурной церемонии. На первом этаже здания администрации края установили портрет Михаила Евдокимова в траурной рамке, рядом положили цветы. Поздно вечером стало известно, что 9 августа проститься с погибшим губернатором прилетит президент России Владимир Путин.

9 августа

10:00. Людей начали запускать во Дворец спорта. До этого времени с губернатором уже простились руководители администраций края и города. С сотрудниками спецслужб с утра на площади Сахарова проводили инструктаж: как организовывать потоки людей, какие улицы перекрывать… Милиционеры блокировали подъезды близлежащих домов, чтобы избежать проникновения в них посторонних лиц.

Примерно около 10 утра стало известно, что в Барнаул приехала большая делегация известных российских актеров, спортсменов, бизнесменов. Среди них были Олег Митяев, Радик Шакиров, Владимир Винокур, Регина Дубовицкая, Анатолий Заболоцкий, Владимир Литвинов, Лев Лещенко, Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный.

Вице-губернаторы Анатолий Полонский, Сергей Шабалин, Михаил Козлов, Алексей Сарычев, епископ Алтайский и Барнаульский Максим, а также все руководители подразделений администрации края возложили венки к гробу Михаила Евдокимова. Также во Дворце спорта присутствовали брат покойного Константин с женой и дочь губернатора Анна.

10:30. Очередь людей на улице около Дворца спорта уже растянулась до магазина "Ярославна" на проспекте Социалистическом (находился на пересечении Социалистического и ул. Чкалова — прим. ред). Людей не пугало ничего: ни жара, ни долгое стояние в очереди. К 15 часам на улице стояло 15 тысяч человек. Чтобы попасть к гробу губернатора, надо было выстоять в очереди не меньше двух часов на жуткой жаре. Многим становилось плохо. Люди подходили к двум машинам "скорой" на площади Сахарова, измеряли давление, нюхали нашатырь и возвращались в очередь.

15:19. В барнаульском аэропорту приземлился самолет президента России Владимира Путина.

15:53. Путин зашел во Дворец спорта, с букетом красных гвоздик прошел к гробу губернатора и возложил цветы. Затем выразил соболезнования родным и близким, поговорил с дочерью губернатора. В 15:56 глава государства покинул Дворец спорта и направился на совещание с председателем краевого совета народных депутатов Александром Назарчуком и и.о. первого вице-губернатора Алтайского края Михаилом Козловым.

Ближе к 16:00 руководство края приняло решение продлить гражданскую панихиду до 18:00 — поток людей не прекращался.

16:30. Президент Владимир Путин поехал в краевую клиническую больницу, где навестил вдову губернатора Галину Евдокимову.

18:20. Из здания Дворца спорта вынесли закрытый гроб с телом Михаила Евдокимова и водрузили на постамент. Траурный кортеж, сопровождаемый автобусами и автомобилями родственников и официальных лиц, направился в село Верх-Обское.

По пути следования траурного кортежа люди выходят его встречать, бросают на дорогу цветы. Перед каждым населенным пунктом кортеж снижает скорость до 20 км/час, а промежутках движется со скоростью 80 км/час.

22:40. В Бийске люди провожали губернатора с цветами, свечами и фонариками в руках. Кортеж сделал только одну короткую остановку — на въезде в город. Перед этим была еще одна остановка — у поворота на село Плешково, где погиб Михаил Евдокимов.

23:50. Кортеж с гробом Михаила Евдокимова прибыл на малую родину губернатора — в село Верх-Обское.

10 августа

Проститься с Михаилом Евдокимовым в село Верх-Обское прибыли полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, министр финансов Алексей Кудрин, губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, депутат Госдумы Николай Харитонов, коллеги Евдокимова по актерскому цеху.

8:52. Из дома, где жил Михаил Евдокимов, вынесли тело. С ним прощались только близкие друзья и родственники. Всего около 300 человек.

9:05. Гроб понесли на сельский стадион. Колонна провожающих с цветами в руках растянулась почти на три километра.

10:15. На стадионе началось отпевание Михаила Евдокимова. Траурный молебен служил епископ Барнаульский и Алтайский Максим.

10:19. Начался траурный митинг. Первыми выступили полпред президента Анатолий Квашнин и артист Валерий Золотухин. После чего гроб с телом понесли на кладбище.

12:12. Гроб с телом Михаила Евдокимова опустили в могилу и дали троекратный салют.