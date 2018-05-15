Гигантский бассейн, новый ресторан и уникальная природа: в парк-отеле "Ая" готовы к гостям

Сегодня, 12:20.
Туризм

Что может быть лучше, чем отпуск в горах? Чистый воздух, сочная зелень и залитые солнцем склоны алтайских гор как ничто другое помогут восстановить силы. Прибавьте к этому самый большой в России комплекс бассейнов, современные комфортабельные отели, рестораны и разные виды отдыха на любой вкус и бюджет — вы получите лишь малую часть того, что приготовили в парк-отеле "Ая" для отдыхающих в 2018 году.

Бассейн.
Бассейн. Фото: архив парк-отеля "Ая".

Парк-отель "Ая" - современный гостиничный комплекс, расположенный на берегу одного из самых известных горных озер Алтая. Качество и разнообразие услуг позволят насладиться комфортным отдыхом на лоне природы самым взыскательным гостям. Здесь вы найдете сочетание размеренного отдыха на природе, привычного городского комфорта и развитой инфраструктуры развлечений.

Озеро Ая — легенда Алтая

Беседка в центре озера — один из символов Горного Алтая. Каждый турист считает своим долгом если не доплыть до легендарного островка, то обязательно сфотографироваться на его фоне.

В 2003 году территория озера получила статус природного парка. Поэтому здесь большое внимание уделяется заботе об экологии, регулярно ведется очистка родников и ручьев, питающих озеро, контроль биохимического состава воды.

На территории парк-отеля сама природа позаботилась о том, чтобы гости получали эстетическое удовольствие от пребывания здесь. Организаторы парк-отеля постарались гармонично добавить городской комфорт в природную среду.

Здесь вы увидите пирс, водные аттракционы и сможете посетить уникальную баню на воде.

Рядом с озером на площади около 13 га располагаются два отеля, коттеджи, шале, комплекс бассейнов "Алтайская Ривьера", бары и рестораны.

Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Озеро "Ая".
Коттедж.
Коттедж.
Шале.
Шале.

Отель "Югославский"

В "Югославском" расположен ресторан "Грааль" в котором подают блюда русской кухни. Уютный зал, гастрономическое разнообразие европейской кухни, завтраки по системе "шведский стол". В ресторане находится удобная детская комната, где маленькие постояльцы смогут провести время, пока родители наслаждаются кухней.

В саду на территории отеля есть все необходимое для поведения пикников с барбекю. Гости могут провести время в игровом зале с бильярдом и караоке. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Для тех, кто постоянно следит за своей физической формой, в отеле работает фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.

Отель "Югославский".
Отель "Югославский".
Отель "Югославский".
Отель "Югославский".
Летний ресторан "Грааль".
Летний ресторан "Грааль".

Отель "Алира Пэлас"

"Алира Пэлас" размещен в дух шагах от озера. Чуть поодаль можно снять коттеджи и шале.

Быстро перекусить можно в лобби-баре "Алира Пэлас" и кафе русской кухни "Лидо", расположенном на берегу Озера и в двух барах на пляже.

Номерной фонд отелей по европейским стандартам для гостей с разным достатком и потребностями. Вы обязательно найдете удобное для себя по цене, но без ущерба по качеству. В каждом номере холодильник, кондиционер, ванная комната, телевизор, мини-бар, фен.

Отели "Югославский" и "Алира Пэлас" работают круглый год. Есть номера категории стандарт и люкс, часть из них — с видом на озеро Ая.

Отель шале и коттеджи открыты для гостей только в летний период. Всего на территории парк-отеля находятся 224 номера общей вместимостью более 500 человек.

Отель "Алира Пэлас".
Отель "Алира Пэлас".
Отель "Алира Пэлас".
Отель "Алира Пэлас".
Отель "Алира Пэлас".
Отель "Алира Пэлас".
Лобби-баре "Алира Пэлас".
Лобби-баре "Алира Пэлас".
Лобби-баре "Алира Пэлас".
Лобби-баре "Алира Пэлас".

Самый большой бассейн России

"Алтайская Ривьера" - это самый большой бассейный комплекс в России, построенный по мировым стандартам в 2017 году. Комплекс состоит из трех бассейнов, начиная от неглубоких (30 см), предназначенных для детей от года, и заканчивая полноценными бассейнами для взрослых (глубиной 170 см). В бассейнах используется специальная система очистки и подогрева воды.

В детской части аквакомплекса большая территория с игровой площадкой, анимацией и аттракционами. Рядом находится детское кафе со специальным меню.

Линия вдоль бассейнов — это почти 500 метров, оборудованных лежаками для любителей погреться на солнце. Если вы предпочитаете активный отдых — можно поиграть в волейбол на специальной площадке или воспользоваться прокатом водного инвентаря. Если вам важен тихий, уединенный отдых у бассейнов — у нас есть вип-зоны для ценителей комфорта.

Детский отдых.
Детский отдых.
Бассейн.
Бассейн.
Гости.
Гости.
Гости.
Гости.
Детский отдых.
Детский отдых.
Бассейн.
Бассейн.
Бассейн.
Бассейн.
Детский отдых.
Детский отдых.
Детский отдых.
Детский отдых.

Всегда на связи

Вы всегда сможете остаться на связи, территория парка находится в зоне действия ведущих операторов сотовой связи Билайн, МТС, Мегафон.

Для бизнес встреч и семинаров есть оборудованный конференц-зал. Доступ в интернет через Wi-Fi.

"Кинза и мята" на озере Ая

В июне гостей комплекса ждет еще одно событие - на открытой площадке парка состоится открытие ресторана известной на Алтае сети "Кинза и Мята".

Концепция ресторана включает в себя богатый ассортимент мясных блюд, приготовленных на открытом огне. Гости смогут выбрать шашлык из свинины, баранины или индейки с ананасом, а также кальмары в специях, фирменные напитки и многое другое.

В ресторане с легкостью разместятся масштабные банкеты и специальные мероприятия. Посетителей ждут уютные посадочные места для маленьких и больших компаний. Неповторимую атмосферу создаст живая музыка.

Для банкетов здесь помогут составить специальное меню, подобрать развлекательную программу, предоставить аппаратуру для выступлений и по желанию украсить залы.

Ресторан "Кинза и мята".
Ресторан "Кинза и мята".
Ресторан "Кинза и мята".
Ресторан "Кинза и мята".

Мы ждем вас в гости

Парк-отель "Ая" гарантирует сервис на высоком уровне. В своей работе с клиентами мы ориентированы на гибкую ценовую политику и индивидуальный подход. Мы сможем предоставить нашим гостям максимум удобств и комфорта.

Тот, кто побывал на Ае хотя бы однажды, непременно вернется сюда вновь, чтобы еще раз почувствовать энергетику и окунуться в красоту природы Алтая. Мы будем рады видеть вас в нашем в парк-отеле "Ая"!

Как добраться

Парк-отель "Ая" находится в живописном районе реки Катунь, в 50 метрах от озера Ая.

От Новосибирска на автомобиле:

Трасса M52: Новосибирск — Новоалтайск (190 км), Новоалтайск — Бийск (150 км), Бийск — Майма (81 км), Майма — Айский мост (17 км), Айский мост — парк-отель "Ая" (2 км).

Общественным транспортом:

Рейсовые автобусы Новосибирск-Чемал, Барнаул-Чемал, Бийск-Чемал до остановки "Айский мост". Из Барнаула в Горно-Алтайск автобусы отправляются каждые полтора-два часа.

Отель находится в 25 км от города Горно-Алтайска. До аэропорта Горно-Алтайска можно доехать за 10 минут.

Свадьба в парк-отеле "Ая".
Свадьба в парк-отеле "Ая".
Парк-отель "Ая".
Парк-отель "Ая".
Парк-отель "Ая".
Парк-отель "Ая".
Парк-отель "Ая".
Парк-отель "Ая".

Телефон +7 (903) 919-54-44; +7 (960) 968-02-25
Режим работы: круглосуточно
E-mail ozero-aya@mail.ru
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