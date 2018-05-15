Гигантский бассейн, новый ресторан и уникальная природа: в парк-отеле "Ая" готовы к гостям

Что может быть лучше, чем отпуск в горах? Чистый воздух, сочная зелень и залитые солнцем склоны алтайских гор как ничто другое помогут восстановить силы. Прибавьте к этому самый большой в России комплекс бассейнов, современные комфортабельные отели, рестораны и разные виды отдыха на любой вкус и бюджет — вы получите лишь малую часть того, что приготовили в парк-отеле "Ая" для отдыхающих в 2018 году.
Парк-отель "Ая" - современный гостиничный комплекс, расположенный на берегу одного из самых известных горных озер Алтая. Качество и разнообразие услуг позволят насладиться комфортным отдыхом на лоне природы самым взыскательным гостям. Здесь вы найдете сочетание размеренного отдыха на природе, привычного городского комфорта и развитой инфраструктуры развлечений.
Озеро Ая — легенда Алтая
Беседка в центре озера — один из символов Горного Алтая. Каждый турист считает своим долгом если не доплыть до легендарного островка, то обязательно сфотографироваться на его фоне.
В 2003 году территория озера получила статус природного парка. Поэтому здесь большое внимание уделяется заботе об экологии, регулярно ведется очистка родников и ручьев, питающих озеро, контроль биохимического состава воды.
На территории парк-отеля сама природа позаботилась о том, чтобы гости получали эстетическое удовольствие от пребывания здесь. Организаторы парк-отеля постарались гармонично добавить городской комфорт в природную среду.
Здесь вы увидите пирс, водные аттракционы и сможете посетить уникальную баню на воде.
Рядом с озером на площади около 13 га располагаются два отеля, коттеджи, шале, комплекс бассейнов "Алтайская Ривьера", бары и рестораны.
Отель "Югославский"
В "Югославском" расположен ресторан "Грааль" в котором подают блюда русской кухни. Уютный зал, гастрономическое разнообразие европейской кухни, завтраки по системе "шведский стол". В ресторане находится удобная детская комната, где маленькие постояльцы смогут провести время, пока родители наслаждаются кухней.
В саду на территории отеля есть все необходимое для поведения пикников с барбекю. Гости могут провести время в игровом зале с бильярдом и караоке. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Для тех, кто постоянно следит за своей физической формой, в отеле работает фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.
Отель "Алира Пэлас"
"Алира Пэлас" размещен в дух шагах от озера. Чуть поодаль можно снять коттеджи и шале.
Быстро перекусить можно в лобби-баре "Алира Пэлас" и кафе русской кухни "Лидо", расположенном на берегу Озера и в двух барах на пляже.
Номерной фонд отелей по европейским стандартам для гостей с разным достатком и потребностями. Вы обязательно найдете удобное для себя по цене, но без ущерба по качеству. В каждом номере холодильник, кондиционер, ванная комната, телевизор, мини-бар, фен.
Отели "Югославский" и "Алира Пэлас" работают круглый год. Есть номера категории стандарт и люкс, часть из них — с видом на озеро Ая.
Отель шале и коттеджи открыты для гостей только в летний период. Всего на территории парк-отеля находятся 224 номера общей вместимостью более 500 человек.
Самый большой бассейн России
"Алтайская Ривьера" - это самый большой бассейный комплекс в России, построенный по мировым стандартам в 2017 году. Комплекс состоит из трех бассейнов, начиная от неглубоких (30 см), предназначенных для детей от года, и заканчивая полноценными бассейнами для взрослых (глубиной 170 см). В бассейнах используется специальная система очистки и подогрева воды.
В детской части аквакомплекса большая территория с игровой площадкой, анимацией и аттракционами. Рядом находится детское кафе со специальным меню.
Линия вдоль бассейнов — это почти 500 метров, оборудованных лежаками для любителей погреться на солнце. Если вы предпочитаете активный отдых — можно поиграть в волейбол на специальной площадке или воспользоваться прокатом водного инвентаря. Если вам важен тихий, уединенный отдых у бассейнов — у нас есть вип-зоны для ценителей комфорта.
Всегда на связи
Вы всегда сможете остаться на связи, территория парка находится в зоне действия ведущих операторов сотовой связи Билайн, МТС, Мегафон.
Для бизнес встреч и семинаров есть оборудованный конференц-зал. Доступ в интернет через Wi-Fi.
"Кинза и мята" на озере Ая
В июне гостей комплекса ждет еще одно событие - на открытой площадке парка состоится открытие ресторана известной на Алтае сети "Кинза и Мята".
Концепция ресторана включает в себя богатый ассортимент мясных блюд, приготовленных на открытом огне. Гости смогут выбрать шашлык из свинины, баранины или индейки с ананасом, а также кальмары в специях, фирменные напитки и многое другое.
В ресторане с легкостью разместятся масштабные банкеты и специальные мероприятия. Посетителей ждут уютные посадочные места для маленьких и больших компаний. Неповторимую атмосферу создаст живая музыка.
Для банкетов здесь помогут составить специальное меню, подобрать развлекательную программу, предоставить аппаратуру для выступлений и по желанию украсить залы.
Мы ждем вас в гости
Парк-отель "Ая" гарантирует сервис на высоком уровне. В своей работе с клиентами мы ориентированы на гибкую ценовую политику и индивидуальный подход. Мы сможем предоставить нашим гостям максимум удобств и комфорта.
Тот, кто побывал на Ае хотя бы однажды, непременно вернется сюда вновь, чтобы еще раз почувствовать энергетику и окунуться в красоту природы Алтая. Мы будем рады видеть вас в нашем в парк-отеле "Ая"!
Как добраться
Парк-отель "Ая" находится в живописном районе реки Катунь, в 50 метрах от озера Ая.
От Новосибирска на автомобиле:
Трасса M52: Новосибирск — Новоалтайск (190 км), Новоалтайск — Бийск (150 км), Бийск — Майма (81 км), Майма — Айский мост (17 км), Айский мост — парк-отель "Ая" (2 км).
Общественным транспортом:
Рейсовые автобусы Новосибирск-Чемал, Барнаул-Чемал, Бийск-Чемал до остановки "Айский мост". Из Барнаула в Горно-Алтайск автобусы отправляются каждые полтора-два часа.
Отель находится в 25 км от города Горно-Алтайска. До аэропорта Горно-Алтайска можно доехать за 10 минут.
Телефон +7 (903) 919-54-44; +7 (960) 968-02-25
Режим работы: круглосуточно
E-mail ozero-aya@mail.ru
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