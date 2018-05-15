Гигантский бассейн, новый ресторан и уникальная природа: в парк-отеле "Ая" готовы к гостям

Парк-отель "Ая" - современный гостиничный комплекс, расположенный на берегу одного из самых известных горных озер Алтая. Качество и разнообразие услуг позволят насладиться комфортным отдыхом на лоне природы самым взыскательным гостям. Здесь вы найдете сочетание размеренного отдыха на природе, привычного городского комфорта и развитой инфраструктуры развлечений.

Озеро Ая — легенда Алтая

Беседка в центре озера — один из символов Горного Алтая. Каждый турист считает своим долгом если не доплыть до легендарного островка, то обязательно сфотографироваться на его фоне.

В 2003 году территория озера получила статус природного парка. Поэтому здесь большое внимание уделяется заботе об экологии, регулярно ведется очистка родников и ручьев, питающих озеро, контроль биохимического состава воды.

На территории парк-отеля сама природа позаботилась о том, чтобы гости получали эстетическое удовольствие от пребывания здесь. Организаторы парк-отеля постарались гармонично добавить городской комфорт в природную среду.

Здесь вы увидите пирс, водные аттракционы и сможете посетить уникальную баню на воде.

Рядом с озером на площади около 13 га располагаются два отеля, коттеджи, шале, комплекс бассейнов "Алтайская Ривьера", бары и рестораны.

Отель "Югославский"

В "Югославском" расположен ресторан "Грааль" в котором подают блюда русской кухни. Уютный зал, гастрономическое разнообразие европейской кухни, завтраки по системе "шведский стол". В ресторане находится удобная детская комната, где маленькие постояльцы смогут провести время, пока родители наслаждаются кухней.

В саду на территории отеля есть все необходимое для поведения пикников с барбекю. Гости могут провести время в игровом зале с бильярдом и караоке. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Для тех, кто постоянно следит за своей физической формой, в отеле работает фитнес-зал со всем необходимым оборудованием.

Отель "Алира Пэлас"

"Алира Пэлас" размещен в дух шагах от озера. Чуть поодаль можно снять коттеджи и шале.

Быстро перекусить можно в лобби-баре "Алира Пэлас" и кафе русской кухни "Лидо", расположенном на берегу Озера и в двух барах на пляже.

Номерной фонд отелей по европейским стандартам для гостей с разным достатком и потребностями. Вы обязательно найдете удобное для себя по цене, но без ущерба по качеству. В каждом номере холодильник, кондиционер, ванная комната, телевизор, мини-бар, фен.

Отели "Югославский" и "Алира Пэлас" работают круглый год. Есть номера категории стандарт и люкс, часть из них — с видом на озеро Ая.

Отель шале и коттеджи открыты для гостей только в летний период. Всего на территории парк-отеля находятся 224 номера общей вместимостью более 500 человек.

Самый большой бассейн России

"Алтайская Ривьера" - это самый большой бассейный комплекс в России, построенный по мировым стандартам в 2017 году. Комплекс состоит из трех бассейнов, начиная от неглубоких (30 см), предназначенных для детей от года, и заканчивая полноценными бассейнами для взрослых (глубиной 170 см). В бассейнах используется специальная система очистки и подогрева воды.

В детской части аквакомплекса большая территория с игровой площадкой, анимацией и аттракционами. Рядом находится детское кафе со специальным меню.

Линия вдоль бассейнов — это почти 500 метров, оборудованных лежаками для любителей погреться на солнце. Если вы предпочитаете активный отдых — можно поиграть в волейбол на специальной площадке или воспользоваться прокатом водного инвентаря. Если вам важен тихий, уединенный отдых у бассейнов — у нас есть вип-зоны для ценителей комфорта.

Всегда на связи

Вы всегда сможете остаться на связи, территория парка находится в зоне действия ведущих операторов сотовой связи Билайн, МТС, Мегафон.

Для бизнес встреч и семинаров есть оборудованный конференц-зал. Доступ в интернет через Wi-Fi.

"Кинза и мята" на озере Ая

В июне гостей комплекса ждет еще одно событие - на открытой площадке парка состоится открытие ресторана известной на Алтае сети "Кинза и Мята".

Концепция ресторана включает в себя богатый ассортимент мясных блюд, приготовленных на открытом огне. Гости смогут выбрать шашлык из свинины, баранины или индейки с ананасом, а также кальмары в специях, фирменные напитки и многое другое.

В ресторане с легкостью разместятся масштабные банкеты и специальные мероприятия. Посетителей ждут уютные посадочные места для маленьких и больших компаний. Неповторимую атмосферу создаст живая музыка.

Для банкетов здесь помогут составить специальное меню, подобрать развлекательную программу, предоставить аппаратуру для выступлений и по желанию украсить залы.

Мы ждем вас в гости

Парк-отель "Ая" гарантирует сервис на высоком уровне. В своей работе с клиентами мы ориентированы на гибкую ценовую политику и индивидуальный подход. Мы сможем предоставить нашим гостям максимум удобств и комфорта.

Тот, кто побывал на Ае хотя бы однажды, непременно вернется сюда вновь, чтобы еще раз почувствовать энергетику и окунуться в красоту природы Алтая. Мы будем рады видеть вас в нашем в парк-отеле "Ая"!

Как добраться

Парк-отель "Ая" находится в живописном районе реки Катунь, в 50 метрах от озера Ая.

От Новосибирска на автомобиле:

Трасса M52: Новосибирск — Новоалтайск (190 км), Новоалтайск — Бийск (150 км), Бийск — Майма (81 км), Майма — Айский мост (17 км), Айский мост — парк-отель "Ая" (2 км).

Общественным транспортом:

Рейсовые автобусы Новосибирск-Чемал, Барнаул-Чемал, Бийск-Чемал до остановки "Айский мост". Из Барнаула в Горно-Алтайск автобусы отправляются каждые полтора-два часа.

Отель находится в 25 км от города Горно-Алтайска. До аэропорта Горно-Алтайска можно доехать за 10 минут.