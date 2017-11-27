Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" отпраздновал день рождения в Барнауле

26 ноября магазин "Декатлон" отметил 1 год со дня открытия.
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
На празднике выступили постоянные и новые партнеры: центр танцевального спорта "Линия танца", спортивный клуб "Эланс", ДЮСШ №9, футбольная секция "Мастербол", клуб черлидинга "Light Cheer", спортивный клуб "Реванш".
В течение всего дня работали интерактивные зоны: баскетбол, настольный теннис, хоккей, кросс-тренинг.
Магазин наградил 11 самых верных и постоянных покупателей, разыграл денежные сертификаты на 1000, 3000, 5000 рублей и накормил тортом больше 200 человек.
Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон"
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188
Телефон: +7 (3852) 28-27-76
Сайт: www.decathlon.ru
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