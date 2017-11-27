Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" отпраздновал день рождения в Барнауле

Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Магазин "Декатлон" отметил 1 год. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

На празднике выступили постоянные и новые партнеры: центр танцевального спорта "Линия танца", спортивный клуб "Эланс", ДЮСШ №9, футбольная секция "Мастербол", клуб черлидинга "Light Cheer", спортивный клуб "Реванш".

В течение всего дня работали интерактивные зоны: баскетбол, настольный теннис, хоккей, кросс-тренинг.

Магазин наградил 11 самых верных и постоянных покупателей, разыграл денежные сертификаты на 1000, 3000, 5000 рублей и накормил тортом больше 200 человек.