2ГИС поможет найти нужный подъезд жилого дома по номеру квартиры

Сегодня, 10:43.
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В сервисе 2ГИС появилась новая функция: поиск подъезда в жилых домах по номеру квартиры. Обновление позволяет найти самый точный маршрут до подъезда. Это особенно актуально, когда речь идет о больших многоквартирных домах — больше не придется долго их обходить.   

2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам.
2ГИС сделал поиск по квартирам и подъездам. Иллюстрация: архив компании 2ГИС.

В систему 2ГИС добавлены подъезды большинства домов Барнаула и Новоалтайска. Новая функция будет полезна тем, кто приедет в эти города в гости, а также таксистам, курьерам и тем, кто впервые ищет какой-то адрес.  

Все данные собирали пешие специалисты 2ГИС, поэтому обновление помогает найти самый точный маршрут до подъезда. Новая функция позволяет экономить время и строить более точный маршрут.

Одна из самых удобных особенностей обновления — у большинства подъездов указаны диапазоны квартир. Это значит, что нужный вход в жилое здание теперь можно найти в 2ГИС, зная только номер дома и номер квартиры.

Например, пользователю нужно узнать, в каком подъезде 121-го дома на улице Папанинцев находится квартира № 170. Открываем приложение и вводим: "Папанинцев 121 кв 170".
Получаем ответ: нужная квартира находится в пятом подъезде — теперь можно не тратить время на поиск нужной двери во дворе.

Во время работы над обновлением, специалисты производства 2ГИС нашли в городах дома-рекордсмены.

Барнаульские многоэтажки проиграли новоалтайским в количестве подъездов, но стали лидерами по многоквартирности. Самыми многоподъездными домами в Барнауле оказались дома на Энтузиастов, 28, Попова, 88, Горно-Алтайской, 15,— в каждом из них по 15 подъездов.

А в самом многоподъездном новоалтайском доме 20 подъездов. Одним из самых многоквартирных домов в Барнауле считается Антона Петрова, 254 – здесь уместились 616 квартир.

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