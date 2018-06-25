Группа компаний "Орион" обеспечит спутниковым цифровым ТВ жителей Республики Саха (Якутия)

С июня 2018 года ГК "Орион" приступает к обеспечению жителей ряда населенных пунктов Республики бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов спутникового телевидения "Телекарта" (бренд ГК "Орион") к социальному пакету, состоящему из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, трансляция которых предусмотрена Федеральным законом "О связи" (телеканалы Первого и Второго мультиплексов).

В рамках соглашения бесплатным подключением к социальному пакету "Телекарты", (включает более 35 каналов), планируется охватить более 55 000 жителей Республики Саха (Якутия), имеющих цифровое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в указанных населенных пунктах.

Для граждан, не имеющих данного оборудования, но попадающих под действие программы, будут созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения "Телекарта". В частности, Группа компаний "Орион" обязуется обеспечить регулярное функционирование точки продаж спутникового оборудования в Якутске в течение всего срока действия соглашения.

В целях реализации достигнутых договоренностей в Министерстве Связи Республики Саха (Якутия) создана рабочая группа представителей "Орион" и администраций соответствующих муниципальных образований. В рамках работы группы оператор, в частности, будет вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и информированию жителей о необходимости внедрения и преимуществах цифрового телерадиовещания, возможностях установки цифрового пользовательского приемного оборудования, сроках отключения аналогового вещания.

Кирилл Махновский,

генеральный директор ГК "Орион":

— Мы благодарны Правительству Республики Саха за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие телевизионной инфраструктуры региона. В населенных пунктах, где прокладка кабеля технически не представляется возможной, а установка цифровых эфирных передатчиков экономически неэффективна, спутниковое телевидение - единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям. Как федеральный оператор, имеющий большой опыт работы в таких условиях, мы обладаем всем необходимым, для организации бесперебойного телевещания на данных территориях. Проект поможет быстро и эффективно предоставить жителям Якутии достойную альтернативу аналоговому вещанию, обеспечив доступным и качественным телевидением все слои населения, включая малообеспеченных граждан.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2017 г. компания входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).