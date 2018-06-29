ВРИО Губернатора Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов обсудили инвестиционные проекты

Михаил Кузнецов озвучил инвестиционные предложения СГК по модернизации и развитию систем теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска. По подсчетам специалистов компании, затраты на реализацию этого проекта составят порядка 11 млрд рублей. Большую часть средств – 8 млрд рублей – предполагается направить на обновление инфраструктуры в Барнауле. Из них 3 млрд рублей - на замещение котельных, которые обслуживает МУП "Энергетик" и 5 млрд рублей инвестировать в реконструкцию тепловых сетей, насосных станций. Кроме того, проект СГК подразумевает перекладку порядка 72 км трубопроводов, возраст которых составляет от 30 до 60 лет. Еще 3,2 млрд рублей будет стоить переключение части потребителей Новоалтайска на теплоснабжение от Барнаульской ТЭЦ-2. Реализация этого проекта будет возможна при готовности органов местного самоуправления отнести муниципалитеты к ценовым зонам. Относительно Барнаула такая работа уже ведется.

Виктор Томенко,

Губернатор Алтайского края:

— Взаимодействие Правительства Алтайского края и Сибирской генерирующей компании будет продолжаться в интересах потребителей Алтайского края, которые вправе рассчитывать на получение качественных услуг. Мы намерены сохранить имеющийся положительный опыт сотрудничества. Кроме того, необходимо двигаться дальше, разрабатывать и воплощать новые инвестиционные проекты. Мы рассчитываем на то, что системы теплоснабжения городов Алтайского края станут более современными, надежными и будут соответствовать запросам жителей нашего региона.

Также на встрече обсуждалась работа по реализации Сибирской генерирующей компанией концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в городах Рубцовске и Барнауле.

В рабочей встрече приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, временно исполняющий обязанности начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов и директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.