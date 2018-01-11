Глава крайизбиркома рассказала, почему президентская кампания станет для нее особенной

Напомним, Ирина Акимова неоднократно становилась объектом критических замечаний со стороны оппозиционных партий и движения "Голос". И в 2016 году, когда проходили выборы в Госдуму и краевой парламент, и в 2017-м, когда в крае избрали более 6 тыс. местных депутатов, в Алтайский край выезжали ревизоры из Центризбиркома: в первом случае – проверить данные о "черном пиаре", во втором – разобраться с беспрецедентным уровнем досрочного голосования. Оба раза Ирине Акимовой прочили чуть ли не отставку. Однако никаких правовых оснований для этого выявлено не было.

Глава крайизбиркома рассказала, как она относится к этой ситуации и является ли для нее президентская кампания в этом свете особенной.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Я в силу и специфики профессиональной деятельности, и многолетней работы с представителями общественных структур, политических партий всегда очень открыта для критических замечаний, для оценок, анализа работы, реальных предложений, замечаний. Если вспоминать информационный поток 2017 года, мне было бы легче, если бы это была действительно реальная критика, реальные вопросы к работе Избирательной комиссии Алтайского края или ее председателя. На самом деле многие якобы информационные сообщения, которые были тогда, не содержали ни одного предметного, обоснованного замечания.

По словам Акимовой, она, напротив, всегда готова обсуждать ситуации, по которым возникло недопонимание. Конструктивные замечания, говорит она, усиливают работу крайизбиркома, показывают ее слабые места.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Но мне не удалось встретиться с открытым забралом ни с одним оппонентом. За исключением представителя движения "Голос" (Станиславом Андрейчуком – прим. ред.), заявление которого рассматривалось на заседании Избирательной комиссии Алтайского края. Мы вместе собрались, имели возможность лично пообщаться, услышать, объяснить.

Речь идет о заявлении "Голоса" относительно приглашений избирателей Барнаула на сверку списков, которые в движении сочли завуалированной формой массово созвать граждан на досрочное голосование.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Наш коллега был открыт для выяснения ситуации, и мы быстро ему объяснили, что действия избирательной комиссии Барнаула, в том числе по изготовлению приглашений избирателей на сверку списков, полностью регламентированы, в том числе методическими документами ЦИК. Других таких случаев, кроме провокативных моментов и явного давления со стороны СМИ на меня лично, я не могу привести.

Акимова подчеркнула: ни одно решение, действие крайизбиркома за многие годы ни разу не было оспорено в судебном порядке. Это яркий показатель профессионализма членов избиркома, считает она.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края:

Председатель – это единичное число. Конечно, он лицо и основа избирательной комиссии, но не весь избирком, где все решения принимаются коллегиально, прозрачно и не являются позицией одного председателя.

Президентскую кампанию Ирина Акимова считает, безусловно, важной.

Ирина Акимова,

председатель Избирательной комиссии Алтайского края: