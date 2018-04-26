Глава МЧС ответил на жесткую критику Никиты Михалкова в "Бесогоне"

Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику со стороны режиссера Никиты Михалкова в программе "Бесогон". Журналист "Коммерсанта" попросил министра прокомментировать программу "Бесогон", которая вышла в эфир на телеканале "Россия 24".
В программе режиссер высказал серьезные обвинения в адрес Владимира Пучкова — что по инициативе министра сокращают сотрудников пожарного надзора, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают в сторону уменьшения статистику по пожарам.
Владимир Пучков заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные же режиссером факты он назвал бредом. На вопрос, будет ли Пучков подавать на Михалкова в суд, министр ответил отрицательно, пишет bfm.ru.
"Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — сказал глава МЧС.
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