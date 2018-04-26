Глава МЧС ответил на жесткую критику Никиты Михалкова в "Бесогоне"

В программе режиссер высказал серьезные обвинения в адрес Владимира Пучкова — что по инициативе министра сокращают сотрудников пожарного надзора, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают в сторону уменьшения статистику по пожарам.

Владимир Пучков заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные же режиссером факты он назвал бредом. На вопрос, будет ли Пучков подавать на Михалкова в суд, министр ответил отрицательно, пишет bfm.ru.