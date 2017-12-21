Глава Минэкономразвития отказался комментировать "корпоративное веселье" ведомства. Подробности

Максим Орешкин отказался комментировать сообщения СМИ о корпоративе Минэкономразвития и концерте рэпера Басты. "Я не буду комментировать", — заявил он РИА Новости.
Корпоратив (или итоговая конференция) прошел в "Крокус Сити Холле" — с танцполом, цветомузыкой. Мероприятие случилось еще 1 декабря, но в СМИ попало только сейчас.
Согласно тендеру, на нее было потрачено 10 млн рублей. Судя по видеозаписям, которые гости выкладывали в сети, на сцене "Крокус Сити" в присутствии министра Максима Орешкина было вручение премий, а завершал вечер концерт рэпера Басты.
Гонорар Басты должен был составить порядка миллиона рублей — такие расценки за концерты он сам раньше называл в интервью Юрию Дудю. Кстати, примерно такая же сумма предусмотрена и в тендере в разделе фото- и видеосъемки и музыкального сопровождения. Хотя в компании "Симпотека", выигравшей тендер, заявили "Известиям", что музыкальное сопровождение обеспечивалось силами художественной самодеятельности самого Минэкономразвития.
Попытки уточнить, что же имелось в виду, не дали результата — на звонки Business FM представитель компании все время ссылался на занятость. В то же время, замминистра экономического развития Азер Талыбов объяснил, что Басту предложил подрядчик, и все в рамках конкурса.
Но все-таки резонанс вокруг МЭР грозит перекрыть скандал с корпоративом "Роснано" двухлетней давности, когда Анатолий Чубайс заявил, что в корпорации "просто вот совсем много денег". Как в этом году "Роснано" отмечает Новый год? Ответ пресс-службы компании: "На прошлой неделе в офисе "Роснано" прошла предновогодняя встреча сотрудников с руководством компании. Затем всех пригласили на бокал шампанского в общем холле. Никаких иных новогодних мероприятий на сторонних площадках с участием звезд эстрады проводить не планируется".
Бурно гуляли раньше и в Госдуме на депутатских капустниках, ради которых депутат Михаил Дегтярев научился играть на балалайке, Иосиф Кобзон пел с Валентиной Терешковой, а Мария Максакова — с бывшим спикером Сергеем Нарышкиным. Но времена изменились.
Иван Родин,
парламентский корреспондент "Независимой газеты":
— В володинские времена с этим более строго. Тем более что близится избирательная кампания. Я думаю, что общедумского корпоратива, скорее всего, не будет, а фракция каждая — как решит. Спрашивать депутатов бесполезно, потому что, конечно, не скажут, что скучают. Им это не надо. А так, на песни и пляски, которые устраивал Сергей Нарышкин, когда был председателем, большинство ходило. Поэтому, наверное, им не было противно, и они не сидели, внутренне сжавшись. Ну, сейчас принято быть скромными, значит, они скромные.
Скромны в этом году и министерства — в Минприроды только наградят сотрудников грамотами, в Минфине попьют чай из самовара в актовом зале, а в Минсельхозе вовсе заявили, что нет времени на празднования, и им "не до Деда Мороза и Снегурочки".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.