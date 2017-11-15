Глава "Роснефти" Сечин развелся с молодой женой

На момент знакомства Ольга работала в аппарате правительства РФ. 25-летняя разница в возрасте не смутила пару, и в 2011 году они поженились. Из неофициальных источников известно, что у Сечина и его второй жены есть общая дочь Варвара. В "Роснефти" пообещали прокомментировать информацию о разводе позже, пишет ura.ru.

Первая жена Игоря Сечина в 1990-е годы торговала недвижимостью, а после развода сохранила за собой особняк бывших супругов в охраняемой природной территории Москвы. В прошлом месяце в Подмосковье закрылся скандально известный санаторий, акционером которого также являлась первая супруга Сечина.

На фото экс-жена Сечина.

Публикация от Olga Rozhkova (@olgarsz) Авг 1 2016 в 5:06 PDT

Ранее "Новая газета" опубликовала статью "Секрет "Принцессы Ольги" — о том, что на одной из самых дорогих яхт в мире St. Princess Olga теперь уже бывшая супруга руководителя "Роснефти" отдыхала именно на этом судне.

Позже "НГ" опубликовала опровержение: "Решением Басманного районного суда от 10 октября 2016 года признаны несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Игоря Ивановича Сечина, а потому подлежащими опровержению сведения, выраженные в скрытых утверждениях о том, что руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире – с яхтой "Принцесса Ольга"; яхта "St. Princess Olga" является имуществом Игоря Сечина и / или его жены; Игорь Сечин скрывает информацию о своем зарубежном имуществе; расходы Игоря Сечина существенно превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи".