Главы и жители сел Целинного района благодарят энергетиков

"Хочу отметить высокий профессионализм, ответственность и неравнодушие алтайских энергетиков, которые сразу же пришли на помощь жителям района, отлично выполнив свой профессиональный долг" - говорится в благодарственном письме от имени главы Бочкаревского сельсовета Олега Гагарина.

Аварийно-восстановительные бригады "Алтайэнерго" работали на месте с момента первых сообщений об отключениях в Целинном районе после урагана. Ночью 26 июня в Алтайском крае происходили неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, порывистый ветер, ставшие причиной выхода из строя электрооборудования. В Целинном районе на объектах филиала "Алтайэнерго" персонал Восточных электрических сетей оперативно проступил к ликвидации повреждений линий электропередачи. Восстановление объектов электросетевого хозяйства шло в сложнейших условиях: чтобы подвезти опоры к месту технологического нарушения, нужно было расчистить дороги, заваленные деревьями и мусором. Та же ситуация в населенных пунктах – разрушены надворные постройки, части сорванной кровли перегораживали улицы. Администрации муниципалитетов и сотрудники регионального МЧС оказывали помощь в расчистке подъездных путей спецтехники к ЛЭП. Работы по восстановлению энергоснабжения жителей велись непрерывно до полного подключения всех потребителей. На месте работали 15 бригад из разных производственных отделений "Алтайэнерго", которые прибыли на помощь специалистам Восточных электрических сетей. По мере восстановления линий электропередачи и ввода их в работу в этот же день электроэнергию начали получать жители первых сел: Верх-Марушка, Бочкари, Воеводское и Еланда. Остальные населенные пункты Дружба и Марушка на период ремонта поврежденного оборудования были обеспечены электроэнергией с помощью передвижной дизель-генераторной установки. Ночью, когда бушевал ураган, от РИСЭ – резервного источника снабжения электроэнергии был запитан и пионерский лагерь. Чуть позже линия, питающая детское учреждение была введена в работу, энергоснабжение лагеря уже утром осуществлялось в штатном режиме.

Справка

Компания "Российские сети" ("Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).