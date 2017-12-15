Главный Дед Мороз России отказался от пенсии и заявил, что он выше президента

Главный Дед Мороз России отказался от получения пенсии, так как "полон сил и энергии". Об этом он заявил 15 декабря в ходе пресс-конференции. Волшебник также отметил, что его должность выше, чем должность президента России.
"Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу", — приводит ТАСС его слова.
Дед Мороз признался, что не собирается баллотироваться в президенты России, и не уверен, что президент РФ сможет стать Дедом Морозом. На вопрос о том, сколько же ему все-таки лет, он ответил, что ему "столько лет, сколько существует мир".
Выяснить, какой подарок приготовлен для Владимира Путина, у него не удалось.
Дед Мороз начал путешествие по стране 1 ноября во Владивостоке. На своем пути он останавливается на два дня в городах, посещает детские больницы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Вояж завершится 30 декабря в Москве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.