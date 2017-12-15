Главный Дед Мороз России отказался от пенсии и заявил, что он выше президента

"Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу", — приводит ТАСС его слова.

Дед Мороз признался, что не собирается баллотироваться в президенты России, и не уверен, что президент РФ сможет стать Дедом Морозом. На вопрос о том, сколько же ему все-таки лет, он ответил, что ему "столько лет, сколько существует мир".

Выяснить, какой подарок приготовлен для Владимира Путина, у него не удалось.

Дед Мороз начал путешествие по стране 1 ноября во Владивостоке. На своем пути он останавливается на два дня в городах, посещает детские больницы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Вояж завершится 30 декабря в Москве.