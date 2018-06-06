Главный день лета: что ждет участниц форума "Леди Дела"?

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Женщиной быть чудесно, но еще и очень сложно. Множество обязательств, социальных ролей, собственные амбиции и стремления – все это отнимает много сил и времени. Время от времени просто необходимо вынырнуть из водоворота рутины и вдохнуть освежающего воздуха перемен. 14 июня в белоснежном шатре Монблан у горнолыжного комплекса "Авальман" в Барнауле состоится первый форум для женщин "Леди Дела".

В Барнауле состоится первый форум для женщин "Леди Дела".
В Барнауле состоится первый форум для женщин "Леди Дела". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Наталья Гордейчик,
руководитель компании "Магис Бизнес":

Н. Гордейчик.
Н. Гордейчик.

— Мне всегда хотелось провести мероприятие только для женщин, не банальный девичник или посиделки с вязанием, а такой абсолютно женский форум, гармоничный, наполненный информацией о том, как современной деловой леди все успевать, состояться во всех социальных ипостасях и при этом не быть загнанной, замученной лошадью.

Форум "Леди Дела" - это встреча уникальных личностей. Каждая из них добилась вершин на выбранном пути. Как два полюса женской души, форум возглавят две невероятные женщины - ураган энергии и гуру мотивации, Наталья Штромбах, и известный женский коуч, чистая душа и эмоция, Лаура Омуралиева.

Весь день 14 июня участниц ждут:

  • Бизнес-тренинги и лайфхаки. Как все успевать? Как оставаться привлекательной даже в суровом режиме "За себя и за того парня"? Как получать максимум радости и наслаждения от каждого момента жизни? Об этом расскажут они, наши удивительные и потрясающие тренеры.
  • Истории успеха от известных бизнес-леди. Они достигли многого в своем деле, им есть, чем гордиться, и они готовы поделиться своим опытом успехов и ошибок, чтобы вдохновить вас на свершения.
  • Советы диетологов и косметологов. Практические советы по тому, как вести правильный образ жизни, не голодая, но оставаясь в отличной форме. Как поддерживать природную красоту и уверенность в себе.
  • Воркшопы от стилистов и make-up блоггеров. Успешная и умная женщина – обязательно красивая женщина. Она сделает все возможное, чтобы ее внешний вид соответствовал ее статусу.
  • Speed netwoking. Общение и новые связи - это важнейший ресурс. Тот, кто открыт для знакомства, всегда будет в гуще событий, а значит, у него будет много шансов оказаться в нужном месте в нужное время. К тому же, посетительницы форума схожи по духу, здесь может завязаться и полезное знакомство, и настоящая дружба.

Лаура Омуралиева,
профессиональный и трансформационный коуч:

Л. Омуралиева.
Л. Омуралиева.

— Не берусь говорить за всех, но если говорить о тех женщинах, которых я повстречала на своих семинарах и практиках, а также в своей жизни, включая моё близкое окружение, то им часто не хватает осознанности, знаний о своей природе, поточности, медлительности, чувственности и состояния радости от жизни. 


Все темы и важные моменты форума "Леди Дела" отражены в программе на сайте magis-business.ru.

Присоединяйтесь к сообществу успешных женщин. Уделите себе этот день. Он будет полезнее 10 дней, проведенных за привычными делами.

Количество участников форума ограничено, поэтому бронируйте билеты заранее по телефону: +7(3852) 529-759

18+

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