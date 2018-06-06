Главный день лета: что ждет участниц форума "Леди Дела"?

— Мне всегда хотелось провести мероприятие только для женщин, не банальный девичник или посиделки с вязанием, а такой абсолютно женский форум, гармоничный, наполненный информацией о том, как современной деловой леди все успевать, состояться во всех социальных ипостасях и при этом не быть загнанной, замученной лошадью.

Форум "Леди Дела" - это встреча уникальных личностей. Каждая из них добилась вершин на выбранном пути. Как два полюса женской души, форум возглавят две невероятные женщины - ураган энергии и гуру мотивации, Наталья Штромбах, и известный женский коуч, чистая душа и эмоция, Лаура Омуралиева.