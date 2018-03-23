Глядя на кульбиты этих парней, и сам ощущаешь завораживающий ужас падения

Что ждет этих падающих парней, мы не знаем. Может, это каскадеры — а уж они-то знают, как приземляться. Может, кое-кто из них подстелил соломку или подставил спасительный батут. Точно можно сказать одно: когда смотришь на их головокружительные кульбиты, ощущения те еще — будто падаешь сам.

Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Фотограф Керри Скарбакка сделал из падений искусство. Фото из архива редакции. Источник