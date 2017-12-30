Год-середнячок

Андрей Никитин, издатель.

Вот в прошлой жизни 17-й год у нашего человечка был как у истеричного и хулиганистого подростка. Мало того что до этого на улице с кем попало дружбу водил и с другой бандой дрался, так еще и дома начал: это не хочу, то не буду, да пошли вы все... Ну и вообще, в прошлой жизни было все непросто, пока в 64 на пенсию не вышел. И пенсия-то была неплохой, однако в 80 с лишним наступил старческий маразм, а в 91 год — полная деградация.

Но сейчас вроде растет совсем другой человек. Как же он прожил свой 17-й год? Конечно, с прошлым человеком в 17 не сравнить, но и тут все было не легко.

Соседи по парте ему мешали. Одни орут, другие с дракой лезут. Третьи на него учителям жалуются. Да и эти учителя тоже выискались придирчивые, говорят, у выпускника-то с поведением и прилежанием не все в порядке. То рогатку у него найдут, то про какую-то биту вспомнят. Это не делай, там не шали. Оценки снижают, к доске дергают, как над маленьким измываются. Как в такой нервной обстановке к экзаменам во взрослую жизнь готовиться? Кажется, что сорвать эти экзамены хотят.

А на 18-й год, что бы ни делал, у паренька ЕГЭ. Сдаст, тогда в университет на бюджетное или за деньги. Не сдаст — на завод или (не дай Бог) в армию. Хотя в армию и после экзаменов можно загреметь. Вот не хотелось бы.

Жил наш подросток в этом году небогато. Но это ему в 14 лет было страшно, когда казалось, что неожиданно из бедности в нищету ухнул. А сейчас пообвык. В принципе, жить можно. Но не широко. Летом в деревне подработал, намолотил, тем и горд. А вот ракетки из селитрованной бумаги у него в детстве лучше запускались.

От физкультуры паренька освободили. Другие бы радовались, а он недоволен. Готов даже заплатить, чтобы взяли гнутой палкой кусок резины погонять. Ему говорят, бросишь что попало принимать, приходи. Он клянется, что бросит, и при этом божится, что не принимал. А кто в 17 лет не пробовал?

Вот директора школы в этом году назначили нового. Точнее, назначили в прошлом году, а пришел он в этом. Паренек на него понадеялся, а оказалось, зря. Оказался директор и не друг, и не враг, а так.

Еще по информатике подростка валят, говорят, программы он не те пишет, от них компьютер школьный трещит, а директор, мол, на это глаза закрывает.

Чтобы хоть как-то от школьных дел отдохнуть, пришлось на улице хулиганов побить. Давно уже он к ним подбирался, но вот уже носы злодеям расквасил. Теперь учителя с директором не знают, хвалить его за это или на учет поставить: с одной стороны — хулиганы, с другой — нос разбил.

Сложно все, нервно. А у кого в 17 лет по-другому было? На то она и юность.