В Барнауле прошел спортивный праздник энергетиков

"Матч состоится при любой погоде", – название советского кинодетектива, ставшее девизом отечественного спорта, в полной мере относится ко второй корпоративной спартакиаде "Алтайэнерго". Ее проведению не помешали никакие капризы погоды, которыми известна нынешняя весна. Энергетики, привыкшие к борьбе с непогодой на работе, проявили стойкость и в спорте, соревнуясь под проливным дождем с таким накалом, что даже болельщики не решились сбежать в укрытие. С их горячей поддержкой прошли все два дня состязаний.

Физическую форму и целеустремленность спортсменов "Алтайэнерго" оценили почетные гости спортивного праздника – заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Дмитрий Крюков и мастер спорта международного класса, чемпион Европы и мира, бронзовый призер олимпийских игр в Лондоне дзюдоист Иван Нифонтов,

В этом году видов спорта стало больше: энергетики состязались в мини-футболе, пляжном волейболе, стритболе, дартсе, настольном теннисе, шахматам и всеми любимом перетягивании каната. И во всех видах спорта электромонтеры, диспетчеры, инженеры и менеджеры демонстрировали высокий спортивный класс. Это неудивительно – среди членов команд немало победителей районных, городских, краевых состязаний, а также федеральных корпоративных соревнований энергетической отрасли.

Острая борьба развернулась на футбольном поле. Игроки сборной команды Алтайэнерго – чемпиона края по мини-футболу – на этот раз играли друг против друга, за свои подразделения. Второй год удача оказывается на стороне Центральных электрических сетей, и кубок лучшей команды по мини-футболу опять получили именно они. Красивую игру футболистов Западных сетей и аппарата управления оценили и болельщики и судьи. Они заняли второе и третье места соответственно.

Впервые на спартакиаде ввели очень зрелищный стритбол. Все команды демонстрировали великолепную тактику и полное взаимопонимание в борьбе под баскетбольным кольцом.

Лидер Первой спартакиады Алтайэнерго, команда Белокурихинских сетей, никому не уступила и в новом сезоне. Борьба была упорной, но спортсмены ПО БЭС вновь увезли домой общекомандный кубок. Немного отстала от них команда Западных, заняв второе место. Третье по праву досталось энергетикам Центральных электрических сетей.

Главный итог прошедшего спортивный праздник – еще одно подтверждение, что "Алтайэнерго" – компания здоровых, спортивных и целеустремленных людей.