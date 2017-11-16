Гонки мотолыжных экипажей пройдут на "Алтайской зимовке" в Барнауле

Сегодня, 16:53.
Туризм

Гонки мотолыжных экипажей пройдут на празднике "Алтайская зимовка" в Барнауле 16 декабря, сообщает "Алтайтурцентр".

Гонки мотолыжных экипажей.
Гонки мотолыжных экипажей. Фото: Фото организатор соревнования. Сайт "Алтайтурцентра".

Виктор Пантыкин, 
руководитель барнаульского клуба автомототуристов "Горизонт":

Первоначально эти соревнования планировалось провести в селе Завьялово. Но из-за реконструкции стадиона к летней  сельской Олимпиаде район не смог принять участников. Поэтому мы ждем зрителей в Барнауле на стадионе школы № 72. Спортсмены будут соревноваться в пяти зачетных группах, в зависимости от возраста участников и объема двигателей мотоциклов. Задача экипажей пройти в контакте "мотоцикл- фал (веревка)- лыжник" наибольшее количество  кругов по стадиону за контрольное время, при этом не "потерять" друг друга. Старты групповые с подбегом мотоциклиста и лыжника. Это придает соревнованиям особый драйв.

"Алтайской зимовке" пройдет в этом году с 16 по 17 декабря на разных площадках региона. Гонки на мотолыжных экипажах проведут 16 декабря в 11.30. 

Это соревнование впервые на "Алтайской зимовке" провели в 2014 году на "Сибирском подворье". После гонки проходили на Барнаульском ипподроме и в Бийске. 

Справка

Праздник "Алтайская зимовка" приурочен к прилету лебедей и открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. Ежегодно он собирает тысячи гостей и участников. 

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