"Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай". "Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай". "Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай". "Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай". "Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай". "Горница" – место комфортного проживания в Белокурихе. Фото: Архив гостиницы "Горница. Сандуны Алтай".

Выбирая гостиницу в путешествиях, важно, чтобы она была уютной, но при этом располагалась как можно ближе к местам, которые вы хотите посетить. В Белокурихе это гостиница "Горница. Сандуны Алтай".

Она расположена всего в 500 метрах ходьбы от автовокзала, в историческом и культурном центре города, где вовсю кипит деловая жизнь и полно достопримечательностей. Например, в 15 минутах ходьбы находится храм Святого Пантелеимона.

В здании гостиницы есть ресторан с русской кухней, шеф-повар знает много тонкостей приготовления национальных блюд и готовит традиционные алтайские угощения. Зал ресторана рассчитан на 50–60 человек.

Для любителей уюта. "Горница" – уютное и недорогое место для проживания в Белокурихе. Гости получат высокий уровень сервиса за разумные деньги, проживая в условиях, максимально приближенным к домашним.

Атмосфера в самой гостинице спокойная и благостная: чистые номера с высокими потолками, белоснежное бельё, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы.

Для больших компаний. Гостиница будет удобна тем, кто предпочитает активный отдых и не представляет его без большой и дружной компании. Рядом находится горнолыжная трасса, а на территории предусмотрен склад для хранения горнолыжного снаряжения.

"Горница" готова удовлетворить пожелания любого клиента, здесь можно забронировать как стандартные номера, так и номера повышенной комфортности. Есть 2-, 3-, 4- и 6-местные комнаты, с также два номера категории люкс. Всего "Горница" может принять до 60 человек одновременно.

Гостиница предлагает экономное размещение для туристических, спортивных и паломнических групп, а также для участников выставок.

Для бизнеса. "Горница. Сандуны Алтай" – превосходный бизнес-отель в лучших мировых традициях. Это первый представитель сети "Сандуны Алтай" в Белокурихе, который полностью соответствует её высоким стандартам.

Гостиница успела заслужить одобрение со стороны своих клиентов, оценивших все её достоинства и преимущества. Теперь они рекомендуют "Горницу" своим друзьям и партнёрам.

Фирменная особенность сервиса "Сандуны Алтай" – система комфортного сна Garden sleep system, которой оснащены все 15 номеров.

Комфортная, приятная на вид, грамотно оформленная, с полным набором услуг, гостиница не оставит безразличным даже самого строгого критика. Здесь сделают всё, чтобы вам захотелось вернуться.