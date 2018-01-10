"Город одежды" закрывается и делает небывалые скидки

За 8 лет работы магазин "Город одежды" в ТРЦ "Европа" приобрел широкую популярность среди барнаульцев и стал по-настоящему народным. Ежегодно десятки тысяч горожан покупали здесь качественную одежду и обувь для всей семьи по невысоким ценам.
Каждый сезон "Город одежды" радовал покупателей новыми поступлениями и регулярными распродажами. У многих до сих пор на слуху фирменная мелодия "Мегаполис моды для любой погоды".
Однако время не стоит на месте. Руководство "Города одежды" решило изменить формат магазина и отказаться от больших площадей в пользу интернет - магазина. В связи с закрытием покупателям предлагают невероятные скидки до 70 процентов на весь ассортимент. Так стильные мужские рубашки, модные джинсы различных фасонов и размеров для всей семьи, свитшоты или кроссовки можно приобрести от 300 рублей!
Успевайте, ведь ликвидация магазина продлится всего несколько дней!
Напомним, что "Город одежды" расположен в нижней галерее ТРЦ "Европа" (Павловский тракт, 251-в, нижняя галерея).
Организатор акции: ООО "Еврокейс". Акция действительна до 31.01.18. Подробные условия акции уточняйте у продавцов-консультантов.
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