"Город одежды" закрывается и делает небывалые скидки

Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды". Ликвидация. Фото: архив магазина "Город одежды".

Каждый сезон "Город одежды" радовал покупателей новыми поступлениями и регулярными распродажами. У многих до сих пор на слуху фирменная мелодия "Мегаполис моды для любой погоды".

Однако время не стоит на месте. Руководство "Города одежды" решило изменить формат магазина и отказаться от больших площадей в пользу интернет - магазина. В связи с закрытием покупателям предлагают невероятные скидки до 70 процентов на весь ассортимент. Так стильные мужские рубашки, модные джинсы различных фасонов и размеров для всей семьи, свитшоты или кроссовки можно приобрести от 300 рублей!

Успевайте, ведь ликвидация магазина продлится всего несколько дней!

Напомним, что "Город одежды" расположен в нижней галерее ТРЦ "Европа" (Павловский тракт, 251-в, нижняя галерея).

Организатор акции: ООО "Еврокейс". Акция действительна до 31.01.18. Подробные условия акции уточняйте у продавцов-консультантов.