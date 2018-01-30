Городская патриотическая акция пройдет в Барнауле 3 февраля

На сцене Парка спорта выступят творческие коллективы: театр танца "Иван да Марья", ансамбли "Сибирия", "Школьные годы", "Сибиряночка". Барнаульцы смогут увидеть отрывок из театрализованного спектакля "200 дней бессмертия", выступление роты почетного караула БЮИ, спецназа, федераций спортивной аэробики и чирлидинга.

Для детей и взрослых будут работать полевые кухни, площадки с военной техникой (в том числе БТР-80), выставка образцов стрелкового оружия, которое можно будет подержать в руках, фотозоны, организованы спортивные состязания и мастер-классы. Организаторы приглашают приходить в Парк Спорта всей семьей.

Организаторы акции – общественная организация "Волонтеры Победы", Молодежный парламент Алтайского края и Совет студентов Алтая. Они напомнят барнаульцам, что 2018 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца. Все желающие смогут пообщаться с лидерами добровольческого движения Барнаула и войти в число "Волонтеров Победы" – объединения молодежи, которое помогает сохранить память о Великой Отечественной войне.

Не будет обойдена вниманием и одна из важнейших вех в истории XX века. В честь 75-летия победы в Сталинградской битве – переломного сражения Великой Отечественной войны – на мероприятии будет организована демонстрация воинских умений. А напомнить о тех, кто ждал наших воинов в тылу, организаторы планируют акцией "Случайный вальс".

Барнаульцы вместе с именитыми алтайскими спортсменами смогут выразить поддержку нашим чемпионам, которые, несмотря на отстранение российской сборной, примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея). К пожеланиям в адрес российских спортсменов присоединится чемпион Европы, чемпион Мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо и наш земляк Иван Нифонтов.

Акция "Великий народ – победители и чемпионы" пройдет 3 февраля в Парке спорта Алексея Смертина (г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в). Начало – в 12.00.