Готовили полет Гагарина, строили ракеты и водили луноход. Что еще мы знаем о покорителях космоса из Алтайского края

Андрей Калиниченко,
научный сотрудник лаборатории НКВЧ, капитан ВВС
В Барнауле жил один из первых водителей «Лунохода-1». 17 ноября 1970 года его творение доставило на Луну первый автоматический исследователь «Луноход-1». Андрей Калиниченко проработал на спутнике 11 месяцев, оставив в Море Дождей след в 16 км.
Владимир Карраск,
конструктор ракетно-космической техники
Уроженец Камня-на-Оби создал надежную тяжелую ракету-носитель «Протон-К», которая сегодня выводит на орбиты космические корабли «Союз». Конструктор работал и над другими проектами, за которые получил Государственную и Ленинскую премии СССР и премии правительства России.
Федор Богданов,
инженер и летчик-испытатель
Выпускник барнаульской школы № 1 был соратником «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева. Богданова удостоили звания Героя Советского Союза в сентябре 1957 года.
Елена Губко,
доктор химических наук
Уроженка Панкрушинского района Алтайского края помогала готовить Юрия Гагарина к полету. За это ее наградили орденом Ленина.
Виталий Проскурин,
главный в расчетной группе первых космических спутников
Именно уроженец Каменского района Алтайского края просчитал траекторию полетов космических кораблей Юрия Гагарина и Германа Титова.
При неудачном запуске третьего спутника бийчанин получил разрыв сердца. Его именем названа малая планета № 2379.
Анатолий Мартынов,
доктор физико-математических наук
Уроженец алтайского села Солоновка более 30 лет проработал на закрытых предприятиях, обеспечивающих космические программы.
День космонавтики отмечают ежегодно с 12 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин полетел в космос.
Сергей Есенков,
инженер-испытатель космических полигонов Плесецк и Капустин Яр
Уроженец Алтайского района работал над созданием стартовых комплексов и подготовкой к запуску ракет-носителей. За это ему присвоили звания Героя Социалистического Труда и Государственную премию СССР. Есенков произвел более 600 запусков.
Владимир Никитин,
военачальник, доктор технических наук
Выпускник барнаульской школы № 25 был одним из создателей Ракетно-ядерного щита СССР и России.
Виктор Галазин,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Родился в 1947 году в Алтайском крае. Галазин был одним из создателей навигационной системы спутников ГЛОНАСС, которую в 2009 году назвали «событием года». Удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники.
Юрий Кондратюков (Александр Шаргей),
ученый, один из основоположников космонавтики
Шаргей переехал в Новосибирск в 1927 году. Под чужим именем (из-за боязни репрессий) он строил элеваторы и зернохранилища в Алтайском крае. В 1928 году он издал на свои деньги книгу «Завоевание космических пространств». В ней изобретатель описал основные принципы космической навигации, схемы полета и посадки на другие планеты. Их воплотили авторы программы «Аполлон» США в 1969 году при первом пилотируемом полете на Луну.
В этот период он построил знаменитый элеватор «Мастодонт» в Камне-на-Оби — зернохранилище на 13 тыс. тонн без единого гвоздя в условиях тотального дефицита. Еще Юрий Кондратюков часто бывал в Бийске с лекциями по механизации зернохранения. В 1930 году его арестовали.