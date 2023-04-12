Готовили полет Гагарина, строили ракеты и водили луноход. Что еще мы знаем о покорителях космоса из Алтайского края

В День космонавтики Altapress.ru рассказывает о 10 сибиряках, которые тоже были причастны к покорению космического пространства — хотя о них и говорят не так часто, как о космонавтах.

Андрей Калиниченко,

научный сотрудник лаборатории НКВЧ , капитан ВВС

В Барнауле жил один из первых водителей «Лунохода-1». 17 ноября 1970 года его творение доставило на Луну первый автоматический исследователь «Луноход-1». Андрей Калиниченко проработал на спутнике 11 месяцев, оставив в Море Дождей след в 16 км.

Калиниченко Андрей , научный сотрудник лаборатории НКВЧ , капитан ВВС. astronaut.ru

Владимир Карраск,

конструктор ракетно-космической техники

Уроженец Камня-на-Оби создал надежную тяжелую ракету-носитель «Протон-К», которая сегодня выводит на орбиты космические корабли «Союз». Конструктор работал и над другими проектами, за которые получил Государственную и Ленинскую премии СССР и премии правительства России.

Владимир Карраск , конструктор ракетно-космической техники. ru.wikipedia.org

Федор Богданов,

инженер и летчик-испытатель

Выпускник барнаульской школы № 1 был соратником «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева. Богданова удостоили звания Героя Советского Союза в сентябре 1957 года.

Федор Богданов , инженер и летчик-испытатель. ru.wikipedia.org

Елена Губко,

доктор химических наук

Уроженка Панкрушинского района Алтайского края помогала готовить Юрия Гагарина к полету. За это ее наградили орденом Ленина.

Фотографии с места авиакатастрофы. Российский архив научно-технической документации

Виталий Проскурин,

главный в расчетной группе первых космических спутников

Именно уроженец Каменского района Алтайского края просчитал траекторию полетов космических кораблей Юрия Гагарина и Германа Титова.

При неудачном запуске третьего спутника бийчанин получил разрыв сердца. Его именем названа малая планета № 2379.

Виталий Проскурин , главный в расчетной группе первых космических спутников. altlib.ru

Анатолий Мартынов,

доктор физико-математических наук

Уроженец алтайского села Солоновка более 30 лет проработал на закрытых предприятиях, обеспечивающих космические программы.

МКС. Выход в открытый космос. Соцсети

День космонавтики отмечают ежегодно с 12 апреля 1961 года. В этот день Юрий Гагарин полетел в космос.

Сергей Есенков,

инженер-испытатель космических полигонов Плесецк и Капустин Яр

Уроженец Алтайского района работал над созданием стартовых комплексов и подготовкой к запуску ракет-носителей. За это ему присвоили звания Героя Социалистического Труда и Государственную премию СССР. Есенков произвел более 600 запусков.

Сергей Есенков , инженер-испытатель космических полигонов Плесецк и Капустин Яр. ru.wikipedia.org

Владимир Никитин,

военачальник , доктор технических наук

Выпускник барнаульской школы № 25 был одним из создателей Ракетно-ядерного щита СССР и России.

Владимир Никитин , военачальник , доктор технических наук. ru.wikipedia.org

Виктор Галазин,

кандидат технических наук , ведущий научный сотрудник

Родился в 1947 году в Алтайском крае. Галазин был одним из создателей навигационной системы спутников ГЛОНАСС, которую в 2009 году назвали «событием года». Удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники.

ГЛОНАСС-М ru.wikipedia.org

Юрий Кондратюков ( Александр Шаргей),

ученый , один из основоположников космонавтики

Шаргей переехал в Новосибирск в 1927 году. Под чужим именем (из-за боязни репрессий) он строил элеваторы и зернохранилища в Алтайском крае. В 1928 году он издал на свои деньги книгу «Завоевание космических пространств». В ней изобретатель описал основные принципы космической навигации, схемы полета и посадки на другие планеты. Их воплотили авторы программы «Аполлон» США в 1969 году при первом пилотируемом полете на Луну.

Александр Шаргей , ученый , один из основоположников космонавтики. ru.wikipedia.org

В этот период он построил знаменитый элеватор «Мастодонт» в Камне-на-Оби — зернохранилище на 13 тыс. тонн без единого гвоздя в условиях тотального дефицита. Еще Юрий Кондратюков часто бывал в Бийске с лекциями по механизации зернохранения. В 1930 году его арестовали.