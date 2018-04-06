Готовимся к дачному сезону: покупай теплицу со скидкой

Сегодня, 09:20.
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Компания Агроном проводит выставку-продажу теплиц. С 1 по 15 апреля 2018 года приобретайте любую теплицу с максимальной скидкой 15% (скидка действует при наличном расчете).

Готовимся к дачному сезону: покупай теплицу со скидкой.
Готовимся к дачному сезону: покупай теплицу со скидкой. Фото: Архив компании "Агроном".

Преимущества покупки теплицы в компании "Агроном":

  • Скидка предоставляется на весь модельный ряд;
  • Возможность приобрести теплицу от производителя по низкой цене;
  • Теплицы изготовлены на основе оцинкованного металлического профиля с покрытием из тепличного сотового поликарбоната различной толщины;
  • Действует услуга бесплатного хранения;
  • Наши консультанты помогут сделать правильный выбор.

Также на выставке мы презентуем сверхпрочную теплицу АГРОНОМ.

Выставка-продажа пройдет по адресу в Барнауле:

ул. Северо-Западная, 6 (площадка у Сельхоз Рынка)

Акция действительна с 1 по 15 апреля 2018 года.

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