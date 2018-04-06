Готовимся к дачному сезону: покупай теплицу со скидкой.

Компания Агроном проводит выставку-продажу теплиц. С 1 по 15 апреля 2018 года приобретайте любую теплицу с максимальной скидкой 15% (скидка действует при наличном расчете).
Преимущества покупки теплицы в компании "Агроном":
- Скидка предоставляется на весь модельный ряд;
- Возможность приобрести теплицу от производителя по низкой цене;
- Теплицы изготовлены на основе оцинкованного металлического профиля с покрытием из тепличного сотового поликарбоната различной толщины;
- Действует услуга бесплатного хранения;
- Наши консультанты помогут сделать правильный выбор.
Также на выставке мы презентуем сверхпрочную теплицу АГРОНОМ.
Выставка-продажа пройдет по адресу в Барнауле:
ул. Северо-Западная, 6 (площадка у Сельхоз Рынка)
Акция действительна с 1 по 15 апреля 2018 года.
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