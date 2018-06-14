Греки потребовали переименовать Крым

Возврат прежнего названия укрепит позиции Крыма как части России и будет способствовать международному принятию итогов референдума 2014 года о полуострове, уверен лидер региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

"Греки принесли на полуостров цивилизацию, и название было дано греческое", — приводит слова Шонуса "Утро.ру".

Он напомнил, что в истории были прецеденты возврата к этническим наименованиям территории. Так, Северная Осетия имеет второе название — Алания, Якутия — Республика Саха, поэтому и Крым тоже "заслуживает" именоваться Республикой Крым-Таврида, считает Шонус. Глава греческой автономии отметил, что уже обращался в различные инстанции, многие из которых заинтересовались предложением. Правда, для его реализации нужно "преодолеть трудности", пишет ura.ru.

Справка

"Таврида" — одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма. После присоединения Крымского полуострова к России в 1783 году регион стал называться Тавридой и сохранил это название до создания Крымской советской социалистической республики в 20-х годах прошлого века. Само название "Крым" использовалось после XIII века. Предположительно, оно произошло от названия города "Къырым", в котором после захвата Северного Причерноморья монголами размещалась резиденция наместника хана Золотой Орды.