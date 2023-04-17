Грели режиссера, писали пьесы и встречали Паустовского. Как в Барнауле работал эвакуированный Московский Камерный театр

- Алтайский совет депутатов трудящихся сперва постановил разместить Камерный театр в Бийске. Но решение пересмотрели, и труппе Таирова предоставили помещение краевого театра драмы в Барнауле.
- 17 апреля 1942 года на перроне барнаульского вокзала собрались жители города, коллектив Днепропетровского театра (также эвакуированного в Барнаул) в полном составе и духовой оркестр, чтобы встретить театр Таирова.
Здание на ул. Ползунова, 35. Здесь выступал Московский Камерный театр, дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com
- Когда труппа Московского Камерного театра приехала в Барнаул, в «Алтайской правде» тут же опубликовали афишу спектаклей на конец апреля. Однако театр открылся чуть позже — 2 мая 1942 года, спектаклем по пьесе Георгия Мдивани «Батальон идет на Запад».
- Худрук Московского Камерного театра Александр Таиров участвовал в общегородских мероприятиях и митингах, и несколько раз выступал с лекцией на тему «Фашизм — злейший враг культуры» в городском агитпункте.
Труппа Московского Камерного театра в Барнауле, дата фото не указана.
akunb.altlib.ru
Московский Камерный театр в Барнауле, репетиция. Дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com
- В сентябре 1942 года в Барнауле открыли школу-студию Камерного театра. На пробы ежедневно записывали желающих от 16 до 30 лет, окончивших «семилетку». 5 октября туда зачислили 30 студийцев.
- Летом 1942 года в Барнаул по приглашению Таирова приехал Константин Паустовский, который придумал для режиссера новую пьесу. Паустовский начал работать над ней в Белокурихе, позже перебрался в Барнаул, однако пьеса так и осталась неоконченной. В итоге одна из актрис труппы Таирова сама доработала своего персонажа и дала пьесе название: «Пока не остановится сердце».
Константин Паустовский, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
Александр Таиров в молодости, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org
Алиса Коонен, прима в Московском Камерном театре, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org
- К открытию зимнего сезона 1942 года в Камерном театре готовилась премьера по пьесе Александра Корнейчука «Фронт». Ее готовили по заказу Сталина.
- На одной из репетиций спектакля «Раскинулось море широко» у Таирова начались почечные колики. Режиссера кутали в тулуп и обкладывали бутылками с горячей водой, чтобы он мог работать. Премьера постановки состоялась в Барнауле 23 февраля 1943 года.
Здание на ул. Ползунова, 35. Здесь выступал Московский Камерный театр, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
Здание на ул. Ползунова, 35. Здесь выступал Московский Камерный театр, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
Родонолечебница в Белокурихе, там был Константин Паустовский и Александр Таиров, фото 1923 года.
vk.com/kraevedaltay
- Камерный театр давал представления также в барнаульских госпиталях, в воинских частях и в районах края во время уборочной страды.
- За время работы в Барнауле театр дал 273 спектакля, которые посмотрели более 176 тыс. зрителей.