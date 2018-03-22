GrelkaFest-2018: согреет в любую погоду!

Чего ждёт каждый любитель Шерегеша? Начала зимы, когда можно взорвать свежий пухляк, и разгар весны, а именно – Grelka Fest! И GESH.RU – центр бронирования гостиниц курорта – спешит рассказать вам о яркой и насыщенной программе фестиваля в 2018 году.

Grelka Fest 2018 – это два самых весёлых уик-энда, насыщенных невероятными событиями. Новые знакомства и невероятно огромная порция эмоций. Возможность поучаствовать в самом масштабном фестивале весны, о котором знает практически каждый, ведь Grelka Fest – это все горнолыжные и сноубордические удовольствия, собранные в одном месте.

GESH.RU – один из партнёров фестиваля - разбирает всё поэтапно и пробуждает ваше желание поучаствовать в самом массовом событии.

- Для начала стоит подготовить самый креативный карнавальный костюм. Как сообщает GESH.RU, если вам удастся поразить жюри своим внешним видом, то, считайте, ценный приз уже у вас в кармане. Так что, все ваши необычные идеи и фантазии найдут своё применение в карнавальном спуске!

- Поразив всех своим карнавальным костюмом – не расслабляйтесь. Теперь пришла очередь готовить купальник, чтобы помочь дорогому для сердца фестивалю установить новый рекорд России по массовости спуска. Поэтому забудьте о песчаных пляжах Турции!

- Танцевальный баттл – лучший способ насладиться неординарностью участников фестиваля. Ведь только здесь можно получить удовольствие от элегантного и грациозного танца Шрека. Танцевальный баттл раскроет видимые таланты самых невиданных существ.

- Конкурс Мисс Шерегеш ежегодно признаёт самую красивую и интеллектуально богатую барышню Шерегеша. Кто же станет самой красивой туристкой в 2018 году – это мы узнаем только во время проведения фестиваля.

- А что вы скажите насчёт необычных развлечений? Разукрашивать друг друга яркими красками холи, или же устроить безбашенные прыжки в бассейн в карнавальных костюмах?

Не думайте, что Grelka Fest – это событие выходного дня, то вы явно ошиблись. GESH.RU предлагает сохранить программу фестиваля Grelka Fest 2018, которая позволит вам не потеряться в пучине насыщенных событий!