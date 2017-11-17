"Грильница" начала бесплатно кормить нуждающихся

Сеть "Грильница" поддержала акцию "Накорми голодного" благотворительного фонда "Рука помощи". В ее рамках бесплатно будут кормить нуждающихся в Барнауле.
В рамках программы фонд кормит малоимущих горячими обедами. "Грильница" предоставляет продуктовые наборы для приготовления пищи, которую раздают каждый вторник и субботу в 12.00 на пересечении улиц Смирнова и Петра Сухова, возле дома номер 73.
"Если вы знаете людей, которым необходима социальная помощь, реабилитация, крыша над головой и элементарный горячий обед, расскажите им о работе фонда и возможности прийти и получить, как минимум горячу пищу, а в перспективе возможность уйти с улицы и вернуться к полноценной человеческой жизни", — сообщают организаторы.
Факт
Благотворительный фонд "Рука помощи" реализует несколько социальных проектов, один из которых — социальный приют "Дом Милосердия". Кураторы приюта делают все, чтобы каждый, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, мог получить крышу над головой и поддержку в решении своих проблем. Здесь помогут восстановить документы, пройти курс реабилитации, накормят, согреют и сделают максимально возможное для того, что человек смог вернуться в общество социально здоровым.
Адрес фонда: ул. Советской Армии 95а, 2-й этаж.
Телефоны для связи: 22-68-45, 8-913-250-68-98.
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