В Барнауле откроется самая большая "Грильница"

"Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница". "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница". "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница". "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница". "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница". "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: Предоставлено руководством сети "Грильница".

Восьмую по счету "Грильницу" откроют рядом с несколькими университетами и студенческими общежитиями. Дизайн разработали специально для молодежи, в зале будет больше 60 посадочных мест в разных "зонах".

Раньше в этом помещении был супермаркет "Холидей Классик". До этого "Грильница" открыла первое большое заведение на месте "Марии-Ра" на Красноармейском, 61.

По словам Максима Тушкова, в новом кафе будут представлены все блюда из меню сети.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. В заведениях продают шаурму, пиццу, суши, китайскую лапшу и другое. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. В сети работают семь заведений.