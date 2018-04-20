В Барнауле откроется самая большая "Грильница"

29 апреля в Барнауле заработает самый большой ресторан "Грильница". Он откроется на проспекте Комсомольском,102, рассказал altapress.ru директор по развитию сети Максим Тушков.
Восьмую по счету "Грильницу" откроют рядом с несколькими университетами и студенческими общежитиями. Дизайн разработали специально для молодежи, в зале будет больше 60 посадочных мест в разных "зонах".
Раньше в этом помещении был супермаркет "Холидей Классик". До этого "Грильница" открыла первое большое заведение на месте "Марии-Ра" на Красноармейском, 61.
По словам Максима Тушкова, в новом кафе будут представлены все блюда из меню сети.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. В заведениях продают шаурму, пиццу, суши, китайскую лапшу и другое. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. В сети работают семь заведений.
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