Группа компаний S7 будет участвовать в приватизации МКС

"Роскосмос" готов обсуждать передачу российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7, пишут "Известия".
К обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7 Group.
"Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем", — отметили в "Роскосмосе".
Гендиректор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов ранее говорил изданию, что компания готова взять в концессию российский сегмент МКС.
"Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса", пишет Lenta.ru.
Российская компания S7 Space ("С7 Космические транспортные системы") владеет космодромом "Морской старт" (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках "Наземного старта".
Справка
S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, включающий авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Авиакомпании базируются в Новосибирске и Москве. В 2015 году они перевезли 10,6 млн пассажиров. В конце сентября 2016 года S7 заявила о приобретении плавучего космодрома Sea Launch ("Морской старт"). С него она планирует начать запуски ракет в 2018 году.
Состав группы компаний:
- Авиакомпания "Сибирь" — крупный российский авиаперевозчик, выполняющий рейсы под брендом S7 Airlines.
- Авиакомпания "Глобус" — дочерняя авиакомпания S7 Airlines.
- S7 Charter — дочерний чартерный перевозчик S7 Airlines.
- Туристическое агентство S7 Tour.
- Агентство продаж авиабилетов S7 Ticket.
- Служба сервисного обслуживания в аэропортах S7 Service.
- Служба технического обслуживания воздушных судов S7 Engineering.
- Служба грузовых перевозок S7 Cargo.
- Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники Sibir Technics.
- Авиационный учебный центр S7 Training.
- IT подразделение S7 Travel Retail.
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