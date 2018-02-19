Группа компаний S7 будет участвовать в приватизации МКС

К обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7 Group.

"Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем", — отметили в "Роскосмосе".

Гендиректор "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов ранее говорил изданию, что компания готова взять в концессию российский сегмент МКС.

"Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса", пишет Lenta.ru.

Российская компания S7 Space ("С7 Космические транспортные системы") владеет космодромом "Морской старт" (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках "Наземного старта".

Справка

S7 Group — крупнейший частный авиационный холдинг России, включающий авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Авиакомпании базируются в Новосибирске и Москве. В 2015 году они перевезли 10,6 млн пассажиров. В конце сентября 2016 года S7 заявила о приобретении плавучего космодрома Sea Launch ("Морской старт"). С него она планирует начать запуски ракет в 2018 году.

Состав группы компаний: