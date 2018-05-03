"ГУРМАН": концепция проекта.

Одним из основных акцентов концепции станет уникальное для региона предложение – блюда национальных кухонь, обширное веганское меню и авторское меню от именитых шеф-поваров. За меню каждого направления отвечает бренд-шеф ресторанов "Асадор" и загородного комплекса "Заречье" Павел Безбородов, а кондитерские изделия и выпечка находятся в ведении шеф-кондитера кофейни FARGO Рината Гарипова. Таким образом, создатели топовых ресторанных проектов делают ставку на зарекомендовавший себя в европейских городах формат, основной идеей которого является микс национальных вкусов и максимальное использование локальных фермерских продуктов. Изящной нотой, дополняющей эту гамму, станет бар "Гурман", филигранно вписанный в концепцию проекта. В этой точке притяжения гармонично сочетаются стили винного ресторана, лаунж-бара и барной стойки. К слову, в баре можно будет не только насладиться напитками, но также закусить, пообедать и поужинать, а в целом "Гурман" станет отличным местом для проведения как романтических свиданий, так и деловых встреч. За все это царство отвечает шеф-бармен бара "Evilzana" Рустам Аглиулин. И совместным мастерством эта тройка – Павел Безбородов, Ринат Гарипов и Рустам Агиулин, способны на многое, чтобы даже короткие посиделки в этом пространстве вкуса стали легендарной встречей, а любой обед или ужин вошли в личную историю гостей как одно из самых приятных и сильных впечатлений.

"ГУРМАН" - это проект нового поколения, актуальный для каждого, кто любит есть и разбирается в еде, следит за своим здоровьем, любит жить вкусно. "ГУРМАН" обеспечит впечатления от сочетаний вкусов, насыщенной программы лояльности и демократичных цен и уникального гастрономического маршрута, который никогда не приестся и позволит путешествовать по миру, не покидая родного города.

"ГУРМАН" – гастротуризм в один шаг!