Хайп или зашквар? Разбираемся!

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Для меня 2017-й стал годом, когда в обиход вошло рекордное количество новых языковых единиц, без знания которых уже просто не выжить. Странно, но благодарность за встряску языка нужно вынести Оксимирону, Славе КПСС и прочим рэп-, грайм- и фристайл-исполнителям, которые наконец рассказали России, что значат слова "баттл", "хайп" или "флекс" ("битва", "шумиха" и "бахвальство" соответственно). Рэп реально "сделал" этот год. Он привнес в русский язык и вообще в нашу действительность столько, что хочется перед ним снять бейсболку.

Вот из недавнего. Тина Канделаки записала дисс на рэпера Млечного, который раскритиковал "Матч ТВ". Ну сначала к тому, что значит дисс. Сутью его является высказывание неуважения одного рэпера другому. Типа "я твой дом труба шатал". Часто диссы идут парами, то есть "дисс — ответный дисс". Так вот, генеральный директор "Матч ТВ" записала рэп-ответочку Млечному, который ранее наехал на несовершенство программной сетки "Матч ТВ" и съемкам самой Канделаки для Playboy:

И я не буду с тобой играть, мальчик,

так что не вспоминай про Playboy,

Как ты не вспомнил припев, что придумал в свой трек,

и пришлось там оставить чужой!

Это очень хорошее начинание, когда должностное лицо именно так защищает интересы. Следующий шаг — общение диссами в политике. Кстати, если чуть-чуть доработать трек от МС Димы "Денег нет, но вы держитесь", то получится неплохой дисс. К тому же вышеупомянутый МС блестяще использовал еще один модный прием нынешнего года — "рофление". Глагол "рофлить" употребляется в двух значениях: "очень громко смеяться" и "прикалываться над собеседником".

В развитых языках каждый год появляются сотни неологизмов. Большинство из них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются. Так, в русязе прочно окопались "хейтеры" ("недруги, ненавистники"). Они активно осуждают чье-то творчество или публикации, считая только свое мнение правильным. Благодаря хейтерам обрело популярность и слово "зашквар", то есть "позор, бред, потеря популярности".

Блин. Да даже любители кроссовок обзавелись своим словом. Людей, которые не могут представить жизнь без пары новых кроссовок, называют сникерхедами.

Мой словарный запас в 2017 году пополнился и словом "байтить". Геймеры употребляют его в значении "выступать в качестве наживки". В более широком смысле оно означает "украсть, скопировать".

Обожаю новое понятие "винишко-тян" (самая обсуждаемая в 2017 году субкультура). Так называют девчушек с цветными волосами, в кедах и майках, в очках без диоптрий, с татуировками, пирсингом и с чокером на шее. Эти девочки любят публиковать посты в "Инстаграме" про "винишко", а из мира косплея приплыла приставка: там девочек по-японски называют "тян". Поэтому — раз! — и новое модное словечко готово. Воу-воу!

А если вспомнить про "палить кондей" или "эщкере"... Мир уже никогда не будет прежним!

Неологизмы лезут в уши из телевизора, интернета, проникают в язык из стендапа. И не стоит закрываться от нового или запрещать те же англицизмы и заимствования из других языков. А то получится как в анекдоте, когда Владимир Волкович Жириновский добился полного запрета на использование иностранных слов.