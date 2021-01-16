Хелп! Тест: как много вы знаете о легендарных The Beatles

Битломания началась в 1960-х в Великобритании, распространилась по всему миру и до сих пор не отпускает многомиллионных фанатов ливерпульской четверки. А знаете ли вы о группе больше, чем просто первую строку из песни Yesterday? Сегодня, во Всемирный день The Beatles, предлагаем проверить это!